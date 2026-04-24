Mercedes stavěla neúspěšně hlídka v Plzeňské ulici a byla mu v patách. „Řidič zběsilou jízdou, mnohdy přes 200 km/h a jízdou na červenou, ohrozil ostatní řidiče. Vjel i na chodník a trávník mezi panelovými domy,“ popisala policistka Eva Michalíková. Důvodem k zastavení bylo podezření, že šofér řídí i přes zákaz.
Řidič (30) v Ostravě prchal před policisty místy až 200 km/h. (duben 2026) PČR
„Naštěstí při pronásledování nedošlo ke zranění chodců či dalších účastníků silničního provozu,“ dodala. Nakonec bezohledný řidič nezvládl řízení, narazil do obrubníku a zranil spolujezdce.
Je ve vazbě
Soud ho poslal do záhy do vazby. Test na drogy odmítl. Muži v případě odsouzení hrozí až osmiletý pobyt za mřížemi. Za porušení zákazu řízení, zločinu obecného ohrožení a také za ublížení na zdraví z nedbalosti.
„Kriminalisté se obrací na chodce, které svou divokou jízdou z 9. dubna okolo 16.30 hodin měl dnes již obviněný muž ohrozit, aby se přihlásili na tísňovou linku 158,“ vyzvala policistka.