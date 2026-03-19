„Aktuálně evidujeme tři osoby, které se nadýchaly zplodin hoření. Jsou v péči zdravotníků,“ uvedla mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová.
Na místě požáru osmipatrového bytového domu zasahoalo šest jednotek hasičů a 13 kusů techniky. „Velitel zásahu na místo povolal i bezpilotní letoun, který hasičům pomůže monitorovat situaci,“ dodala.
Co je příčinou požáru je v šetření. „Na střeše se prý cosi opravovalo a chytnul jim u toho polystyren," řekl pro Blesk.cz místní muž.
Své domovy muselo opustit přibližně 15 lidí. „Někteří z domu odešli sami, jiní za pomoci hasičů a policistů. Místo, kde se mohou shromáždit, jsme zřídili v Poděbradově ulici,“ řekla mluvčí policie Eva Michalíková a dodala:
„Policisté zahájili trestní úkony pro podezřeni ze spáchání trestného činu obecného ohroženi z nedbalosti,“ uvedla Michalíková. Předběžná škoda je odhadována na 1,5 milionu.
Požár zastavil i dopravu v Nádražní ulici. „Tramvajový provoz je ze zastávky Karolina odkloněn na Hranečník. V úseku zastávek Karolina - Hlavní nádraží je zavedena náhradní doprava," uvedla mluvčí dopravního podniku Tereza Šnoblová. Trolejbusy jezdí bez omezení. Aktuální informace mohou cestující najít na webu DPO.