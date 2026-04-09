„Porušil jsem desatero, konkrétně pátý bod: Nezabiješ. Rozhodně si nezasloužím slitování," řekl Vladimír V. (67) při své závěrečné řeči.
Jádrem vyhrocených sporů byl rodinný dům, který matka obžalovaného přepsala na synovce. Vladimír V. to těžce nesl, hádky se svou sestrou byly na denním pořádku. Naposledy osudného dne, kdy si dovedl technika, aby mu v jeho části obydlí upravil topení. Sestra to však zakázala.
Spory vygradovaly platbou za plyn
Se synovcem, který bydlel ve stejném domě, měl rovněž spory, které vygradovaly platbou za plyn. „Bylo potřeba platit měsíčně náklady ve výši 6 600 korun. Synovec mi ovšem řekl, že více než 1 500 korun platit nebude. Já tak musel doplácet 5 100 korun. V bytě jsem měl přitom jen 16 stupňů. To, co jsem ale udělal, mne ale i tak neomlouvá,“ řekl před soudem.
Soudce: Byla to veřejná poprava
Mladého muže na chodníku před šokovanými svědky zasáhl do hrudi. Rána byla smrtelná, nepomohla by ani okamžitá lékařská pomoc. „Situaci lze popsat jako veřejnou popravu. Takto se spory nemohou řešit," konstatoval soudce Aleš Novotný.
Odmítl i verzi obhajoby, že Vladimír V. střílel v afektu. „Zabití nepřichází v úvahu. Obžalovaný věděl, co činí a jaké mohou být následky," dodal soudce.
Vyměnil bych svůj život za jeho
„Je mi strašně líto, co se stalo. Udělal jsem něco, co bych ani já nedokázal nikomu odpustit. Musel jsem být v afektu. Všechno jsem měl tehdy jakoby v mlze. Kdyby to šlo, vyměnil bych jeho život za svůj,“ lkal obžalovaný, který si po celou dobu držel hlavu v dlaních.
Tvrdý psychologický posudek
I přes projevenou lítost mu přitížil posudek znalkyně. „Je to narcistická povaha, která má tendenci upřednostňovat sám sebe. Problémy řeší agresí. Netrpí žádnou duševní poruchou. V době činu byl schopen se ovládat a rozpoznat své jednání. Není důvod navrhovat psychiatrické léčení,“ řekla znalkyně z oboru psychologie..
Vladimíra V. poslal soud do věznice se zvýšenou ostrahou. Revolver propadl státu. Pozůstalým má uhradit 7,25 milionu korun. Verdikt není pravomocný, obžalovaný senior si vzal lhůtu k vyjádření.
Alexandru Cebotari byl odsouzen na 42 měsíců do věznice za to, že v Brně znásilnil prostitutku.
Alexandru Cebotari byl odsouzen na 42 měsíců do věznice za to, že v Brně znásilnil prostitutku. Hynek Zdeněk