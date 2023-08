Přestože se blíží penzijnímu věku, sexuální chtíč Františka V. (60) z Brna neopouští. K erotickým hrátkám nutil Leonu T. (30), která u něj v tu dobu bydlela. Ta si to ale nenechala líbit a pobodala ho nožem. Za pokus o vraždu jí hrozilo 18 let vězení. Krajský soud v Brně ale přikročil k výrazně nižšímu trestu.

Co se přesně odehrálo osudné noci z 24. na 25. října loňského roku v Brně, není zcela jasné. Výpověď obžalované Leony i poškozeného Františka se značně lišily.

Podle toho vypadaly i závěrečné řeči státního zástupce a obhájce. První žádal trest kolem 12 až 13 let vězení, druhý plné zproštění obžaloby.

Prý byl vězněm

Senior vypověděl, že byl v podstatě vězněm ve vlastním bytě. Výrazně mladší Leona ho měla doma zamykat, nadávat mu a nakonec ho pobodat kuchyňským nožem. Poté mu měla odmítnout zavolat záchranku. Umožnila mu jen odejít po svých do nemocnice.

Obžalovaná naopak tvrdila, že chtěla domácího jen zastavit, protože byl pod vlivem alkoholu značně dotíravý. Nůž podle svých slov použila pouze proto, že to byla první věc, která jí padla do ruky. Poté, co Františka několikrát bodla do krku a do zad, bušila do seniora už jen rukojetí nože.

Byl odsouzen za násilí

„Je zřejmě, že ho nechtěla zabít. Chtěla ho jen zastavit, aby přestal na ni sexuálně doléhat. Podle svědeckých výpovědí pod vlivem alkoholu sexuálně obtěžoval i jiné ženy, včetně své bývalé manželky a přítelkyně Leony,“ zdůraznil její obhájce s tím, že František byl v minulosti pravomocně odsouzen za násilí na ženách.

Státní zástupce naopak trval na tom, že se Leona pokusila Františka zabít. „To, že utrpěl jen relativně lehké zranění, nemůže být polehčující okolností. Byla pod vlivem alkoholu a drog. Nemohla dostatečně korigovat použití nože. Žádám trest v nižší čtvrtině až třetině trestu trestného činu vraždy (hranice je 10 až 18 let vězení – pozn. red.).“

Místo vraždy zabití

Vynesení verdiktu nebyl František přítomen. Leona využila právo na poslední vyjádření a řekla: „Je mi moc líto, že jsem sáhla po noži. Rozhodně jsem ho nechtěla zabít, jen zastavit, aby na mne tak sexuálně nenaléhal. Mrzí mne, že jsem ho několikrát bodla,“ uvedla před soudem.

Krajský soud nakonec případ překvalifikoval na ublížení na zdraví. Obžalované tak hrozil výrazně nižší trest, konkrétně šest měsíců až tři roky vězení.

Byla v podmínce, dostala rok

„Odsuzuje se na 12 měsíců do věznice s ostrahou. Soud při verdiktu zohlednil, že byla v době spáchání činu v podmíněném propuštění z trestu. Zproštění naopak nepřipadalo v úvahu. Pokud stála nad klečícím poškozeným, nešlo o nutnou obranu,“ vysvětlila soudkyně Dagmar Bordovská.

Verdikt krajského soudu není zatím pravomocný. Zatímco Leona se po dohodě se svým advokátem vzdala práva na odvolání, státní zástupce si lhůtu ještě ponechal.

