Kozoroh

Milí Kozorozi, štěstí stojí v tomto období na vaší straně. Je jen jedna oblast, v níž se vám nyní příliš nedaří. A to jsou. Pokud řešíte větší patálie s penězi, tak se dejte do díla. Do konce týdne je můžete vyřešit, proto na nic dlouze nečekejte.