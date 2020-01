Zpět

Školní docházka školačky (16) z Domažlicka byla naprosto ukradená její mámě (42). Holčině se nechtělo na základku chodit, tak nechodila. Co na tom, že počet neomluvených hodin raketově stoupal. Máma dceři ani nedomluvila. Teď jí za to hrozí až pět let v base.