Tři nezletilé sestry z Táborska se několik měsíců vyhýbaly školní docházce. Zameškaly dohromady téměř pět set vyučovacích hodin.

Dívky se neúčastnily výuky od loňského září do ledna. Nejprve nechodily do školy a pak ignorovaly i on-line hodiny. „Oba partneři ve věku 34 let v Táboře a na Litoměřicku řádně dlouhodobě neplnili rodičovskou povinnost vůči svým dcerám. Vzniklé absence při výuce neomlouvali, a to ani skrze individuální spolupráci se školami," uvedl jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura. Dodal, že rodiče ani nespolupracovali se sociálním odborem.

„Před pár dny si jak muž, tak i jeho žena převzali usnesení o zahájení trestního stíhání pro naplnění skutkové podstaty přečinu Ohrožení výchovy dítěte, kdy jim dle trestního zákoníku, v případě prokázání viny, hrozí trest odnětí svobody do šesti měsíců až do pěti let,“ dodal Bajcura.