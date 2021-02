Řidič kamionu utrpěl vážná zranění a musel být do nemocnice převezen letecky, dvě další lehce zraněné osoby převezly sanitky. Silnice byla uzavřena až do večerních hodin. Příčina nehody zatím není známá, při vyšetřování se však objevila nečekaná informace.

„Policisté při vyšetřování nehody zjistili, že po patnácté hodině z místa odešla žena neznámé totožnosti, která s dalšími šesti lidmi cestovala v dodávce, jednalo se o lidi, kteří se navzájem osobně neznali,“ uvedl policejní mluvčí Daniel Vítek. Ten také uvedl, že policie po ženě několik hodin pátrala pomocí psovodů i letecky, avšak bezúspěšně.

Nalezla se

Panovala obava, že neznámá může být v šoku nebo zraněná, strážci zákona se tedy pro pomoc obrátili na veřejnost. Hledanou byla asi pětadvacetiletá dívka štíhlé postavy, která měla hovořit cizím, zřejmě ukrajinským přízvukem.

V úterý se ženu podařilo vypátrat a je v pořádku. Proč od nehody odešla, však zatím stále není jasné a ukáže to až výslech. „Litoměřičtí policisté v dopoledních hodinách obdrželi informaci, že by se žena měla nacházet v Královéhradeckém kraji a měla by být v pořádku. Tuto informaci následně ve spolupráci s kolegy prověřili,“ uvedla litoměřická policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.