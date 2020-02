Vodnář

Občas se vám do práce vůbec nechce, ale to není dnešní případ. Není divu. V kolektivu máte příjemnou podporu a všem rádi pomáháte. S nadřízeným vycházíte opravdu dobře a on má s vámi velké plány. Jen si to nekazte a držte se svých nápadů.