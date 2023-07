Zpět

Oba dědové i táta pracovali u policie. Člověk by si proto mohl myslet, že mladík (20) z Brna bude dobře vědět, co se smí a co je za hranou zákona. Chyba lávky, nadějný sportovec se rozhodl zbohatnout na prodeji drog. Krajský soud v Brně ho za to poslal na sedm let za mříže.