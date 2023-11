Zapeklitý případ řeší Krajský soud v Brně. Rozhoduje o vině a případném trestu pro Jiřího J. (55). Kamenem o velikosti medicinbalu měl praštit do hlavy svého o pět let mladšího bratra Petra L. (50). Svědkové ale událost popisují jinak a pochybnosti vyslovila i soudní znalkyně z oboru psychologie. Obviněný tvrdí, že ho bratr pečlivě připravenou mystifikací chce připravit o podíl na majetku v řádu milionů korun.

Drama se odehrálo loni v březnu v okrajové části Brna. Bratři se tam mezi sebou popotahovali. Poté měl Jiří J. vzít obrovský kámen a bratra s ním praštit do hlavy. Nyní mu proto hrozí až deset let za mřížemi.



Odpojil elektřinu

„Přísahám, že jsem ho žádným kamenem nepraštil. Bratr napadení zinscenoval, aby mne úplně připravil o podíl na majetku. Už se mu to z velké části podařilo a nyní se mne sbaží obrat i o zbylých pět milionů korun," uvedl ve čtvrtek před soudem Jiří J.

Ve čtvrtek vypovídala jedna z nájemnic domu, ve kterém k útoku mělo dojít. „Petr L. přijel do domu, nechal odpojit nájemníkům elektrický proud a zamkl nám společnou koupelnu. Zavolali jsme proto jeho bratrovi Jiřímu. Ten přijel a místnost nám odemkl," řekla před soudem.





Z bratra má strach

Incident podle ní nastal později poté, co Petr L. se snažil vypáčit poštovní schránku a jeho bratr Jiří ho přitom vyfotil na mobil. „Petr okamžitě začal tahat Jiřího za vousy. Ten ho odstrčil a utekl se mnou do mého bytu, kde jsme se před ním zavřeli. Nevím nic o tom, že by pak Jiří svého bratra napadl. Vím jen, že měl z něj strach," dodala.

Soudní znalkyně z oboru psychiatrie popsala Jiřího jako nezvyklou povahu. „Je to typ reformátora, který má potřebu společnosti pomáhat. Má vysoký intelekt bez stopy schizofremie či psychózy. Ze svého bratra má strach a snaží se mu vyhýbat. Pokud by ho měl skutečně napadnout, tak jedině v nezvládnutém afektu," upozornila znalkyně.

Verzi obviněného už při předchozích líčeních nepřímo potvrdili svědci v soudní síni. „Pana Petra L. jsem slyšela křičet o pomoc ještě před tím, než mělo k útoku dojít,“ uvedla jedna ze svědkyň.

Rána prý zasychala

Další ze svědků otevíral dveře zraněnému Petru L. „Tvrdil, že se nemohl deset minut na nikoho dozvonit. Já přitom bydlím úplně ze všech nejblíže a otevřel jsem téměř okamžitě. Na hlavě měl ránu, která nijak nekrvácela. Již zasychala,“ uvedl svědek.

Soud nyní tedy musí rozhodnout¸ zda zranění skutečně vzniklo po úderu kamenem do hlavy, či nějak jinak. Jisté je, že Petra L. odvezli záchranáři do Úrazové nemocnice v Brně. Na hlavě má mladší z bratrů zhruba sedm centimetrů dlouhou jizvu.

Špatné vztahy mezi oběma bratry mají dlouholetou tradici. Už před devíti lety byl Jiří J. stíhán za napadení bratra.