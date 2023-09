Štír

Milí Štíři, pokud odoláte nárazům závistivého kolegy, zvítězíte. Jeho chování je nepřiměření a snaží se vás vyprovokovat ke špatným činům. Za žádnou cenu mu to nedovolte, protože by to viděl či slyšel šéf. Přišli byste o zajímavou spolupráci.