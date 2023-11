Děsivé chvíle prožila loni v srpnu posádka bavoráku na okraji Prostějova. Žena, která se blížila z boku, náhle vypustila do jeho jízdní dráhy kočárek chlapečkem (2)! Řidič naštěstí duchapřítomně dupl na brzdu a zabránil tak tragédii. O trestu za pokus o těžké ublížení na zdraví, ohrožování výchovy dítěte a výtržnost pro Kateřinu K. (44) nyní rozhoduje Krajský soud v Brně.

Žena závislá na alkoholu měla v době nepochopitelného činu v krvi kolem dvou promile. „Řekla, že zabije kluka i sebe. Pak odešla a nechal ho plačícího na místě,“ popsala neuvěřitelnou scénu spolujezdkyně z bavoráku. O dítě pak pečovala s další ženou až do příjezdu sociálních pracovnic.

Šofér se prý neudržel

V pátek vypovídal i řidič BMW, který tragédii zabránil okamžitou reakcí. Přibrzdil a strhl řízení na druhou stranu. V té chvíli jel naštěstí rychlostí jen 30 až 40 kilometrů v hodině. Vůz se podle něj zastavil od kočárku na vzdálenost 20 až 30 centimetrů. „Vyskočil jsem a sprostě jí vynadal. Co to ku*va děláš?“ popsal svou reakci Jiří D.

Matka pěti dětí u soudu všeho litovala, ale tvrdila, že si nic nepamatuje. „Můj otec chtěl vidět děti, tak jsme si dali víno. Pak jsme se přesunuli k občerstvení, kde bylo malé pivo a štamprle rumu. Ještě si vzpomínám na vinotéku, tam jsem si dala snad dvě deci,“ popisovala žena okamžiky před nepochopitelným zkratem.

Svědek: Dítě bila a fackovala

O tom, jak zacházela Kateřina K. s dvouletým synem v kočárku před událostí na silnici vypovídal další svědek, který si zašel s manželkou posedět do občerstvení na okraji Prostějova. Obžalovaná před nimi bila plačícího chlapce po rukách, vlepila mu i facky. „Sprostě nadávala, už jsem se na to nemohl dívat a šel volat policii,“ řekl svědek Marek C.

Máma k pohledání

I když Kateřina K. tvrdila, že své děti miluje, s žádným z nich nebydlí. Tři nejstarší od 10 do 15 let skončily v pěstounské péči. Zbylé dvě včetně dnes tříletého chlapce z kočárku žijí u jejich otce. Obžalovaná žena sama našla střechu nad hlavou u Charity Olomouc.

Znalci: Léčení nutností

Soudní znalci z oboru psychologie a psychiatrie u obžalované konstatovali smíšenou poruchu osobnosti, emoční nestabilitu, velmi nízký intelekt a závislost na alkoholu.

„Alkohol požívá od svých třiceti let. Po prvním napití výrazně ztrácí schopnost kontroly,“ shrnul znalec Petr Nedoma. Doporučil proto soudu uložení ambulantní protialkoholní léčby.

Soud v pátek rozhodl, že přizve znovu znalce z odboru zdravotnictví. Chce totiž vědět, jaké následky by chlapci v kočaárku hrozily, kdyby jej auto skutečně trefilo. Rozsudek tak padne na příštím jednání v únoru příštího roku.

