Co to je proboha za matku? Elidiesneins Perezová (35) z jižní Floridy byla zatčena a obviněna ze sedmi zločinů týkajících se zanedbání péče o děti. Svých sedm ratolestí ve věku od 4 do 17 let totiž opustila na více než měsíc. Nechala jim jen minimum jídla a špinavé šaty.