Krkavčí matka (41) z australského města Gold Coast nechutně zneužívala svou teprve devítiletou dceru od května 2014 do května 2015. Navlékala ji do Playboy kostýmku s typickými oušky a nechala ji denně znásilňovat muži za peníze, které poté inkasovala. Soud ji nyní poslal do vězení.