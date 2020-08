„Když bylo dítě nalezeno, bylo dost zoufalé a my se obáváme toho nejhoršího,“ řekl pro 9 News detektiv John Kerlatec. „Zranění dívenky byla dost závažná na to, abychom se případem zabývali,“ uvedl s tím, že holčička byla převezena do nemocnice.

Mamince se holčička ztratila v sobotu dopoledne, později byla nalezena náhodnou návštěvnicí centra. Zoufalé dítě bylo nalezeno asi o půl jedné a bohužel se ukázalo, že bylo zřejmě znásilněno. „Pracujeme se zaměstnanci centra a snažíme se dostat k záznamům z bezpečnostních kamer, které by nám mohly říct víc,“ řekl Kerlatec.

Australská policie i zdravotníci se s ohledem na charakter zranění obávali nejhoršího, jak ale vyšlo najevo v pozdějších dnech, dívka si mohla ublížit i sama během hry.

„V návaznosti na kontrolu záběrů průmyslových kamer a forenzní vyšetření, žádné důvody v této chvíli nepotvrzují prvotní zprávy o tom, že v herním centru došlo k sexuálnímu deliktu,“ potvrdil podle serveru ABC News mluvčí tamní policie.