Chlapec se po strašlivé nehodě probral z kómatu: O smrti rodiny se dozvěděl z internetu

Charbel Kassas přežil tragickou nehodu, která se stala prvního února v australském Oatlandu. Po dvou měsících se probral z kómatu a navzdory prvotním obavám lékařů, že by se chlapec už nikdy nemusel plně zotavit, chodí i mluví. O smrti svého bratrance a tří sestřenic se však dozvěděl z internetu dříve, než mu to rodiče stihli říct.

K hrozivé tragédii došlo prvního února severozápadně od Sydney, skupinka sedmi dětí dostala od rodičů peníze, aby si zašla na zmrzlinu, opilý a zdrogovaný řidič Samuel William Davidson (29) však do skupinky najel. Čtyři děti ve věku od devíti do třinácti let na místě zemřely.

Charbel byl v tak kritickém stavu, že všichni obávali, že už se nikdy nezotaví. Doktoři navíc přepokládali, že bude v kómatu minimálně šest měsíců. Začátkem dubna se však chlapec z kómatu probral a nyní byl dokonce propuštěn z nemocnice, do domácí péče.

Dříve než měli jeho rodiče vůbec šanci mu obezřetně sdělit strašlivou zprávu o smrti jeho sestřenic a bratrance, chlapec vzal mobilní telefon a jejich jména si vygooglil. Hrůznou informaci tak zjistil nejhorším možným způsobem.

Příbuzný rodiny David Mannah řekl deníku Daily Mail, že rodiče chtěli počkat až se chlapec zotaví, než mu sdělí, co se stalo. „Když se probudil, nevěděl, že Antony, Angelina, Sienna a Veronique jsou mrtví, a rodina mu ještě neměla šanci to říct,“ řekl pan Mannah a dodal, že zpráva Charbela samozřejmě zdrtila, ale teď už je na tom lépe.

Vrah dětí Samuel William Davidson nyní čelí mnoha obviněním. V době nehody byl údajně pod vlivem MDMA a kokainu a na cestě, kde byla maximální povolená rychlost 50 km/h jel rychlostí 100km/h a nad vozidlem ztratil kontrolu. Soud bude pokračovat v červnu Davidsonovi hrozí až 34 let za mřížemi.