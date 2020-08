Policie násilím odtáhla zoufalého otce od lůžka jeho nevyléčitelně nemocné dcery, když ji zcela v poklidu držel za ruku. Policii na něj zavolala sama nemocnice, která se prý cítila „ohrožena jeho chováním“. Otec přitom jen chtěl nejlepší léčbu pro dceru a trávit u jejího lůžka co nejvíce času. Policie přišla půl hodiny poté, co rodičům nemocnice oznámila, že dceru odpojí od přístrojů.

Rashid Abbasi (59) a jeho žena Aliya (53) spolu mají tři děti, Zainab (†6) byla jejich jediná dcera. Narodila se v roce 2013, ale už v roce 2016 ulehla s chřipkou a od té doby trpěla vážnými dýchacími potížemi. Byla hospitalizována a z nemocnice již nikdy neodešla. Diagnostikovali jí vzácnou Niemannova-Pickovu chorobu, nevyléčitelné genetické onemocnění, a v květnu toho roku zemřela.

Rodiče, sami lékaři, vedli dlouhotrvající spor s nemocnicí o to, jak má být jejich dcera léčena. Nechtěli vzdát boj o její život, spor se postupně vyhrocoval. Dívku nemocnice dvakrát - v roce 2016 a 2018 - chtěla odpojit od přístrojů, rodiče si ale vždy vymohli jiný postup. Dívčin stav se přechodně zlepšil, když nemocnice svolila k podávání steroidů, jak si rodiče přáli. Otci nakonec omezili návštěvní hodiny, což on odmítl respektovat. Trval na svém právu trávit neomezený čas u své umírající dcery.

Konfrontace u umírající holčičky

Video zachycuje chvíli, kdy se rodiče opět odmítli od dcery vzdálit, protože se báli, že ji nemocnice nechá odejít bez nich. Sedí oba tiše a zkroušeně u jejího lůžka ještě s jedním příbuzným, otec ji drží za ruku, matka sedí opodál. Najednou je obklopí tři policisté a jedna policistka a začnou je přesvědčovat, aby si šli věci vyříkat ven. Otec to unaveně a nevzrušeným hlasem odmítne.

Aliya zatím v poklidu apeluje na soucit policie. Snaží se vysvětlit, že se právě dozvěděli, že se dceru chystají odpojit od přístrojů. Rodiče policistům nabízí, aby se k nim posadili a popovídali si o situaci tam. Policie naopak trvá na tom, aby místnost opustili a šli ven. Po nikam nevedoucí debatě jeden z mužů nasazuje otci kravatu a odtahuje ho na křesle od lůžka. Na matku také sahají, ta padá na zem a křičí.

Otce nakonec odvážejí přikurtovaného na pojízdném lehátku. Policistka přitom otce nazývá „zvířetem“. Jak se později podle webu listu Daily Mail vyjádřil, má problém se srdcem a policie mu po celou dobu odmítala vyjmout mu z kapsy krabičku s prášky, ačkoli je o to několikrát žádal, když cítil bolest na prsou. „Můžete si za to sám,“ odpověděli mu prý. Otec měl při zákroku prodělat slabší srdeční infarkt a další den se musel podrobit angioplastice (chirurgický zákrok, při kterém je do postiženého místa zúžené cévy zaveden katétr).

Incident má dohru

Nemocnice se po incidentu obrátila na soud s žádostí o to, aby mohli dívenku odpojit od přístrojů, které ji udržovali při životě. Holčička nakonec sama zemřela několik dní před tím, než soud stačil rozhodnout.

Rodiče holčičky, jakmile se aspoň trochu vzpamatovali, na policisty podali žalobu za nepřiměřený zákrok. Museli také právní cestou bojovat o to, aby vůbec mohli se svým příběhem na veřejnost. Trvalo dlouhé měsíce, než se vypořádali s přísnými nemocničními pravidly o zveřejňování informací.

Pozůstalá rodina je zážitkem ze zásahu u lůžka jejich umírající dcery stále otřesena. „Zainab měla nějaká práva. Chtěla mít u sebe své rodiče, mít je na blízku. Co se stalo s jejími lidskými právy? S právy dítěte, které umírá?“ ptá se řečnicky Rashid. Případ ukazuje, jak také britské nemocnice postupují v podobných citlivých případech, kdy rodiče nesouhlasí s odpojením od přístrojů svého potomka nebo se zvolenou léčbou. Jak vidno, občas se chovají jako slon v porcelánu.