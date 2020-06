Smutná tragédie se stala v pátek 19. června v odpoledních hodinách v britském městě Thorpe St. Andrew. Na mámu tří dětí, Kacie, Calluma a Abigail, vzpomíná rodina jako na krásnou bytost a oddanou ženu. „Naši krásnou holčičku, Gemmu, nám v pátek 19. června krutě vzali z našich životů. Máme zlomené srdce a nemáme více slov,“ vyjádřila se prostřednictvím policie truchlící rodina zesnulé. O tragédii informoval Daily Mail.

Voda mlela pádla a přilbu, pak vyplavalo tělíčko. Svědkyně o tragédii v řece, při které zemřela holčička (†8)

Policie byla povolána krátce před 1 hodinou odpolední. Na místo dorazila i letecká ambulance, nebohá oběť útoku však svým zraněním podlehla ještě před příjezdem záchranářů.

Kriminalisté nejprve prozradili, že maminka byla poblíž místa činu viděna na procházce s nějakým mužem jen chvilku před svou smrtí. Později vyšetřovatelé zadrželi jejího manžela Michaela, kterého obvinili z vraždy, a už v pondělí krátce stanul před soudem. Šlo však zatím pouze o pětiminutové slyšení, kde uvedl své jméno a adresu. Údajně se u podezřelého také našly dva nože, které jsou spojeny s krutou vraždou.

Podnikatel Kočner znovu promluvil u soudu o Kuciakovi: Soudkyni už došla trpělivost!

Vražda se stala v areálu bývalé psychiatrické léčebny. Budovy jsou opuštěné od roku 2011 a nikdy se zde nic vážného nepřihodilo. Navíc jde o místo, kam lidé s oblibou chodí běhat a procházet se, proto zločin vyvolal znepokojení.

„Je to neobvyklé v oblasti s nízkou kriminalitou. Žiju zde už 37 let a nepamatuji si, že by se tu něco takového stalo,” řekl starosta Thorpe John Fisher. „Je to velmi znepokojující a šokující. Chci vyzvat místní obyvatele, aby neprodleně kontaktovali policii, pokud mají o incidentu nějaké informace, které by ho pomohly osvětlit,” apelovala policie.