Lékaři Kliniky hepatogastroenterologie Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Marku Benešovi bylo pouhých 44 let, když nyní v červnu podlehl krátké, ale těžké nemoci. „Byl kamarádem všech, nikdy nezapomeneme,“ truchlí za všechny jeho kolegy přednosta kliniky profesor Julius Špičák.

Téměř 20 let strávil lékař Marek Beneš v pražském IKEMu na Klinice hepatogastroenterologie, přičemž se záhy vypracoval na předního specialistu ve svém oboru. „Před několika lety si zvolil svébytnou, dynamicky se rozvíjející a velmi perspektivní superspecializaci - bariatrickou endoskopii a záhy se stal ve spolupráci s izraelskými a belgickými týmy mezinárodně uznávaným odborníkem,“ uvádí na facebooku IKEM profesor Špičák.

Průkopníkem v oboru

„Podmínkou úspěchu této léčby jea zde i mimořádně důvěra pacienta, a právě tady Marek uplatnil svou jedinečnou. Vždy byl dobře naladěn, naprosto spolehlivý, připraven pomoci, byl kamarádem všech, nikdy nezapomeneme,“ uvedl v pohnutí při rozloučení se zesnulým a oblíbeným kolegou.

Známý byl doktor Beneš i tím, že se svými kolegy vyvíjel revoluční metodu léčby cukrovky. Na toto téma také s redaktorkou Blesk.cz loni v květnu vedl rozhovor: „Dvanáctník funguje jako druhý jazyk. Všechno, co jde z žaludku dál, dvanáctník ochutná a podle obsahu cukru, tuku a bílkovin reguluje metabolismus. Pokud je tam více cukru, začne se ukládat do tuků a člověk začne tloustnout,“ představoval tehdy revoluční zákrok pomocí laseru. „Když mu ale dvanáctník oslepíme, tak tento druhý jazyk přestane fungovat, centrální systém řízení metabolismu si řekne, že žádný cukr a tuk není a začne oblizovat rezervy. A to vede ke zlepšení obezity a cukrovky.“

Vzpomínají i pacienti

Úmrtí oblíbeného lékaře nenechali bez povšimnutí ani jeho pacienti, kteří svůj smutek na sociálních sítích vyjadřovali ve velkém. „Znala jsem ho jako úžasného lékaře, po dobu mé hospitalizace v Ikemu. Vždy velký elegán, ochotný a hodný. Úžasný lékař,“ zavzpomínala například uživatelka facebooku Eva K. „Upřímnou soustrast celé rodině, není možné se smířit s tím, že odešel tak skvělý lékař a kamarád, děkujeme, že jsme mohli s Markem trávit hodně příjemných chvil, máme a budeme ho mít stále v srdci, paní doktorce, rodičům a dětem... hodně sil nad ztrátou milovaného člověka. Odpočívej v pokoji Marku a děkujeme,” vyjádřila smutek Libuše B.

„Toto je pro mne. Jeden z nejlepších lékařů a lidí vůbec, které jsem kdy potkala. Jeho pomoc hrála v mém životě“ neubránila se smutku uživatelka Petra D. „Je to pro mě obrovská rána,ne jen včasnou diagnózou, ale i svým věčně optimistickým přístupem a úsměvem. Děkuji za vaši nepřekonatelnou péči,“ vzpomínala Klaudie K.