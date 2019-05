Už žádný inzulin a těžké operace? Češi se podílí na revoluční léčbě cukrovky

Žádné inzulínové injekce několikrát denně, žádné opakované měření hodnoty cukru v krvi z prstu, žádný diabetes 2. typu - tak zněl plány IKEMu v květnu 2017. Metodu, která se nazývá DiaGone vyvinul IKEM společně s vědci v Izraeli, kteří dodali potřebné technologie.

Jedná se o postup, kdy je endoskopicky - přes jícen a žaludek - zaveden laser na začátek tenkého střeva (dvanáctníku). Laser oslepí nervové buňky a změní tak jeho fungování, což by což by mělo vést k výraznému zlepšení a u některých pacientů i k úplnému vymizení diabetu 2. typu. To vše bez nutnosti jakéhokoli chirurgického zákroku, plné anestézie a dlouhého pobytu v nemocnici. Celková doba zákroku by neměla překročit 15 minut.

„Zmatení“ lidského těla

Podle vedoucího projektu, MUDr. Marka Beneše uvedená metoda „zmate“ lidské tělo. „Dvanáctník funguje jako druhý jazyk. Všechno, co jde z žaludku dál, dvanáctník ochutná a podle obsahu cukru, tuku a bílkovin reguluje metabolismus. Pokud je tam více cukru, začne se ukládat do tuků a člověk začne tloustnout,“ vysvětlil lékař princip laseru Blesk Zprávám.

„Když mi ale dvanáctník oslepíme, tak tento druhý jazyk přestane fungovat, centrální systém řízení metabolismu si řekne, že žádný cukr a tuk není a začne oblizovat rezervy. A to vede ke zlepšení obezity a cukrovky,“ dodává Beneš.

Pacienti, kteří zjistí, že mají cukrovku, se nejvíce bojí toho, že by si v budoucnu museli píchat inzulin a neustále si kontrolovat hladinu cukru v krvi Pokud by ale podstoupili tuto metodu, mohlo by to chorobu výrazně zlepšit, aby nedošlo ke zhoršení kvality života. Vyhnuli by se tak náročným operačním zákrokům, jako jsou bariatrické operace.

Tři roky testování

„V pilotním projektu testování bylo vybráno 20 pacientů, nakonec byl jejich počet zvýšen na 30. Vybírali jsme špatně léčené cukrovkáře 2. typu, kteří užívali léky. Léky mohou taky při diabetu pomoci, ale tohle byli pacienti, kteří nebyli léčeni dobře a navíc jsme trvali na tom, aby po zákroku žili svůj život tak, jako předtím a nenavyšoval se jim počet léků,“ přibližuje začátek testování lékař s tím, že po zákroku se sledoval jeho efekt.

U pacientů došlo k poklesu cukru a lékaři zjistili, že efekt je závislý na zvýšení sekrece inkretinů. „Na principu těchto „hodných“ hormonů je postavena řada léků na cukrovku. Zákrok tedy zvyšuje počet těchto hormonů a tím zlepšuje diabetes,“ doplňuje vedoucí projektu, podle kterého už IKEM má výsledky od 22 pacientů.

Léků se pacienti nezbaví

Zákrok bude moci podstoupit ten pacient, který zatím léči diabetes pomocí léků. U těch, kteří už požívají inzulin, nebude léčba možná. I tak se ale lidé léků nezbaví, budou muset dodržovat životosprávu, nepít alkohol a také pravidelně jíst.

„Naším cílem není zbavit pacienta zcela cukrovky, ale ochránit je od inzulinu, i když u některých lidí jsme schopni pacienta diabetu zcela zbavit, pokračuje Marek Beneš.

Diabetes 2. typu je celosvětový problém. Počty pacientů každoročně strmě vzrůstají. Jen za posledních 10 let se v Česku podle statistik zvýšil počet pacientů s diabetem 2. typu o 100 000 na téměř 800 000, a to předpokládáme, že přibližně další třetina lidí o své nemoci ani neví. Tento nelichotivý trend je čitelný i v dalších zemích. Například ve Spojených státech trpí obezitou a diabetem už i děti a situace tam začíná být alarmující.

„Zatímco kdysi to bývala nemoc starších osob, dnes už není výjimka, že v USA má sedmnáctiletý kluk 200 kilo,“ popisuje lékař s tím, že co se týče obezity v rámci EU, tak na tom Česko ještě není tak zle.

Nová metoda má ušetřit miliony

V současné době se plánuje velká studie, do které se zapojí 150 pacientů. Ti už jsou v tuto chvíli už vybraní.

Do budoucna, pokud se z této stále experimentální metody podaří vytvořit rutinní metodu, znamenalo by to nejen šetrnější přístup pro velké množství nemocných, ale i výrazné snížení nákladů na léčbu diabetiků. Jeden zákrok by totiž nahradil neustálou potřebu léků, inzulínových per, glukometrů atd. což jsou důležitá data zejména pro pojišťovny.

„Pokud inzulínová pera stojí pojišťovnu u jednoho pacienta za tři roky čtyři miliony korun a naše metoda dokáže pacienta udržet na léčích v tisícových hodnotách, je to jasný důkaz, proč by se měla metoda u nás zavést,“ vypočítává Marek Beneš.

A kdy se zákroku dočká širší veřejnost? Podle vedoucího projektu by to mohlo být do tří až čtyř let.