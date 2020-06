Herečka Věra Galatíková (†69) podlehla v roce 2007 rakovině plic. Předtím podstoupila operaci, ale pak se zákeřný nádor vrátil. Lékaři jí dávali tři měsíce života. Její dcera, Kristýna Frejová (48), byla zrovna na mateřské dovolené. Nyní, po 17 letech od matčiny smrti, se Kristýna připojila ke kampani za větší informovanost pacientů s rakovinou. A říká, že je vděčná za každý den, který její matka dostala k dobru. Na rakovinu plic ročně v Česku zemře 5 400 lidí. Na nemoc se většinou přichází pozdě, protože „plíce nebolí“ a první příznaky lidé často odbydou mávnutím ruky. Přibližně 85 % těch, co přijdou k lékaři, již nebojují o plné vyléčení, ale o prodloužení života.

Příznaky, které herečku Věru Galatíkovou provázely, když rakovinou onemocněla poprvé, přisuzovala plicním potížím, s nimiž se potýkala prakticky celý život. „Jako malá máma málem zemřela na těžký zápal plic. Bylo to ještě za války. Důstojníci wehrmachtu tehdy vypravili patrolu, která za ní doprovodila doktora a vybavila ho potřebným penicilinem,“ vypráví Frejová rodinnou historku.

Za vleklé nachlazení a nemožnost dodechnout ale tentokrát mohla rakovina. Kontrolní rentgen potvrdil ložisko nádorového bujení na jedné plíci. Věra Galatíková podstoupila operaci, při které přišla asi o třetinu plíce.

Věra Galatíková s vnučkou | instagram.com

„Pan doktor nám řekl, že pokud se pět let neobjeví další nádor, máme vyhráno,“ dodává Frejová. Těsně před touto lhůtou však lékaři na kontrolním rentgenu zaznamenali něco, co považovali za výpotky na plicích. Když se je chystali odoperovat, zjistili, že nejde o výpotky, ale o ložiska malobuněčné rakoviny, která již zasáhla plíce a pohrudnici.

„Pan doktor nám to hned volal, nic při tom nezastíral. Věděli jsme, že je konec. Do nemocnice jsme přijeli celá rodina ještě dřív, než se máma probrala z narkózy. Jak nás tam tak všechny viděla, tušila, že je zle,“ popisuje Frejová. O nemoci si Věra Galatíková zjistila co nejvíc informací. Jedinou možností, kterou jí konvenční medicína tehdy nabídla, byla chemoterapie a tu podstoupit nechtěla.

Mirce zmařila operaci tváře pandemie: Lékař se bojí o tkáň, destička stahuje dolní víčko

Rakovina plic nebolí

Karcinom plic je ve světě zodpovědný za 1 z 5 úmrtí na rakovinu. Nejvíce zasahuje lidi mezi 65. – 69. rokem věku a častěji muže než ženy.

„Plíce jsou orgánem, který má v sobě málo nervových zakončení, proto nemoc v počátečních stádiích nebolí a první příznaky, jako kašel, sípání, či změnu barvy vykašlávaného hlenu lidé přecházejí bez povšimnutí. Často nádor objevíme v rámci jiných, například předoperačních vyšetření,“ říká prof. MUDr. Jana Skřičková, přednostka Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy LF MU, FN Brno. Podle plicních lékařů dosud neexistuje účinná screeningová metoda, která by zachytila karcinom plic v časném stádiu. Prokázat přítomnost nádoru přitom není nijak složité, zpravidla se ukáže již při rentgenovém vyšetření plic. Podrobnější zobrazení i menších nádorů umožňuje výpočetní tomografie (CT).

„Bohužel nádorů, které je možné radikálně operovat a odstranit z těla, je pouze mezi 10–15 %. U většiny onemocnění je cílem prováděné léčby co nejdéle, a přitom kvalitně prodloužit život,“ vysvětluje prof. MUDr. Luboš Petruželka, přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK VFN a ÚVN v Praze.

Mluvte s lékaři, nevzdávejte se, vzkazuje herečka

Kristýna Frejová se domnívá, že o rakovině se v naší společnosti mluví hodně. „Ale díky výzkumu a pokroku se rozšiřují možnosti léčby a tyto informace by se měly k lidem dostat,“ řekla herečka Blesk Zprávám s tím, že se sama zapojila do kampaně za větší informovanost pacientů s rakovinou.

Věra Galatíková s dcerou | instagram.com

„Dnes mají lidé daleko více možností, jak s rakovinou bojovat. Dokonce je možné je vzájemně kombinovat, tak aby byl výsledný efekt co největší. Vývoj a výzkum jde navíc stále dopředu. Důkazem toho je imunoterapie, která využívá pro boj s nádorem vlastní imunitní systém nemocného,“ vysvětluje Frejová.

Studie zatím prokázaly, že imunoterapie je velmi účinná v léčbě rakoviny plic, močového měchýře, ledvin nebo melanomu. „Myslím, že je hodně důležité mluvit o nemoci s lékaři, ptát se na všechny možnosti a dopředu se nevzdávat,“ říká Frejová, kterou neopouští zdravotnická témata ani v jejím profesním životě.

„Domnívám se, že zdravotnictví je u nás obecně na vysoké úrovni. Já osobně mám mezi lékaři mnoho přátel, takže vím, že tahle profese je o celoživotním vzdělávání, probdělých nocích, dřině na sálech a obrovské zodpovědnosti a to platí i o zdravotních sestrách a bratrech. Chovám k nim všem velký obdiv,“ přiznává Kristýna Frejová.

Kouříte a jíte uzeniny? Téměř 100% jistota plicní nemoci, varuje lékař

Moderní léky se k nám dostávají pomalu

Čeští onkologové a pneumologové se mohou při léčbě pacientů spolehnout na nové léky, které přicházejí do ČR, i když ve srovnání s většinou západních zemí se zpožděním. „U vybraných nemocných umí moderní biologicky cílená či imunoterapie prodloužit život pacienta až o roky. O tom se nám dříve ani nezdálo, podmínkou je, aby tato léčba byla soustředěna do komplexních onkologických center, kde je možné léčbu nejen podávat, ale především zajistit kompletní molekulární diagnostiku,“ uvádí Petruželka.

Přidělení úhrad od zdravotních pojišťoven pro nejmodernější léčbu trvá příliš dlouho a pacienti se k nim podle odborníků často vůbec nedostanou. Pro volbu vhodné léčby je nejprve důležité rozeznat, o jaký typ plicního nádoru jde a jaký má rozsah. Tato diagnostika se ale stává stále náročnější a spolehlivě umí nádor určit jen v některých pneumologických centrech. Těch skutečně komplexně vybavených je přibližně 15.

Frejová: Jsem vděčná za každý den, který dostala máma k dobru

„Já jsem vděčná za každý den, který dostala máma k dobru. Díky tomu ji mohla zažít i moje dcera – i když jen jako roční batole. Dodnes mě dojímá, když mě lidé zastaví na ulici a vzpomínají na mámu,“ uzavírá vzpomínku na svou matku Kristýna Frejová.