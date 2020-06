Mirce bylo pouhých 14 let, když jí objevili vysoce agresivní typ nádoru mezi čelistí a okem. Lékaři už připravovali rodiče na to, že jejich dcera zemře. Nakonec dívku zachránil náročný zákrok. Přišla při něm ovšem o polovinu horní čelisti, zuby i lícní kost a očnici jí nahradila titanová mřížka. Ta před pěti lety začala pronikat tkání ven.

Jedinou nadějí byla operace v zahraničí. Předtím ale Mirka i její rodina sváděly boj s Českou pojišťovnou, která odmítla zákrok proplatit. Čeští odborníci totiž tvrdili, že operaci tváře zahrnující sérii transplantací kostí i tkání jsou schopni provést. Jelikož ale Mirka s rodiči absolvovala na vlastní náklady několik konzultací na zahraničních pracovištích, dala na názor tamních specialistů. „Podle nich je i s ohledem na raritní a obvykle smrtelný typ primárního onemocnění třeba volit tým specialistů, který má s komplikovanou sérií zákroků prokazatelné zkušenosti. V Česku však právě tyto zkušenosti schází,“ myslí si Mirka. Mirce dali Češi miliony na novou tvář. Ke svému uzdravení udělala první krok

Kolegové z práce tedy Mirce založili transparentní účet a doufali, že se najdou lidé, kteří na operaci přispějí. To, co se stalo, předčilo jejich nejdivočejší odhady. Češi poslali mladé ženě pět milionů korun během jediného měsíce.

Nyní je to přes rok, co Mirka odcestovala na první konzultaci. Bylo jasné, že ji čeká dlouhá a náročná cesta k uzdravení. Letos v dubnu měla odletět na poslední konzultaci a měl jí být stanoven termín první operace. Jenže přišla pandemie.

Lékař se bojí o ustupující tkáně

„Kvůli koronaviru se datum posunulo nejprve na červen a teď až na září - nejenže se do Británie jen tak nedá dostat, ale nemocnice má navíc tříměsíční stop-stav na pacienty ze zahraničí. A to jsem si na počátku celého toho koloběhu říkala, že největší problém bude sehnat peníze,“ svěřila se Blesk Zprávám Mirka.

Celou situaci bere ale s humorem, protože dodává: „Takže zase obligátně čekám, což mě ale vlastně nepřekvapuje, v čekání jsem přebornice.“

Zachránila Mirku a Ivanku: Katka pomohla vybrat 13,5 milionu na operace

Pak ale Mirka přiznává, že situace není tak klidná, jak by se zdálo. „Můj lékař už se ale začíná bát o postupně ustupující tkáně - čím déle čekám, tím více tkání bude potřeba nahradit. Nemluvě o tom, že kovová destička mi stahuje více dolní víčko. Ale snažím se to brát sportovně, na situaci nic nezměním,“ říká statečná mladá žena.

Její lékař se chce přimluvit za to, aby se alespoň provedení prvního zákroku uspíšilo. „V nejhorším věřím, že snad v září bude konečně jasno - co, jak a především kdy,“ doufá Mirka.

Mirka: Pod rouškou funím jak býk

Celou pandemii Mirka příliš neprožívala, prý je vycvičená moc si zdravotní věci nepouštět k tělu.

„Jestli jsem ohrožená skupina, po pravdě řečeno, ani nevím. Spíš než o sebe jsem měla zpočátku strach o mámu, ta už se věkem blíží rizikové skupině, navíc obě žijeme v Praze, kde se situace zpočátku zdála nejrizikovější. Naštěstí ale mohla zůstat doma stejně jako já. Pracuji totiž jako OSVČ z domova stále, takže pro mě se nic moc nezměnilo, jen mi chyběl kontakt s lidmi,“ řekla Mirka, která, hned jak to šlo, odjela na Moravu, kde má druhou část rodiny a také přátele.

Jediné, co jí dělá problém, vzhledem k její tváři, je rouška. „Roušku nosím jen tam, kde musím, a je fakt, že s mou „sesypanou“ nosní přepážkou, kdy dýchám pouze jednou nosní dírkou, je to opravdu radostné. Po delší době funím jak zuřivý býk,“ směje se Mirka.

Lidem, kteří jí přispěli na operaci, by Mirka ráda vzkázala, že peníze jsou stále na jejím transparentním účtu. „Pohyby jsou stále viditelné, naposledy proběhla platba za letenky na duben, místo nich mám teď slavný voucher,“ dodává Mirka, která doufá, že jej snad co nejdříve bude moci uplatnit na cestu do Anglie a finanční prostředky pak konečně využije na plánované operace.