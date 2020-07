Policie ukončila vyšetřování tragédie a případ odložila. Pachatelka – matka – zemřela několik hodin po pádu z okna. „Policisté proto případ odložili,“ potvrdil serveru novinky.cz státní zástupce, který vyšetřování tragické události dozoroval.

Čin tehdy otřásl celou čtvrtí. „Viděli jsme, jak máma drží dítě za ruce z okna. Připadalo nám, že se mu nesnažila pomoci. Nevytahovala ho nijak,“ řekli Blesk.cz očití svědci tragédie. Jedna z místních žen uvedla, že viděla záchranáře, který se snaží marně rozmluvit matce, aby dolů neskákala.

Dcerka byla asi nemocná

Co tragédii předcházelo, je stále nejasné. Sousedé popisovali rodinu se dvěma dětmi jako bezproblémovou. „Máma a táta chodili do práce, holky do školy. Té starší je asi 14 let. Rodiče se o ně vzorně starali,“ nevěřila tragédii sousedka.

Spekulovalo se, že za tragédii může zkrat matky. Jedna z dcer měla být vážně nemocná.

„Je to asi dva týdny, co jsem paní potkala a byla taková smutná. Říkala, že dcera je nemocná, byla prý měsíc v nemocnici. Když jsem chtěla vědět, co jí je, sklopila oči, zahlédla jsem v nich slzy,“ řekla v únoru další ze sousedek.