Matka (32) dramaticky porodila na zadním sedadle auta: Miminko pak nejevilo známky života!

Genna Fieldová se se svým partnerem Richardem Bevanem (41) nemohla dočkat příchodu miminka. Britka byla už v pokročilém stadiu těhotenství a holčička se měla narodit za sedmnáct dní. Porod však přišel dřív. „Dítě nemělo přijít na svět dalších sedmnáct dní, ale Genna začala mít v sobotu večer bolesti. Zavolali jsme její mámě Alison, aby přišla a rozhodli jsme se jet do nemocnice,“ uvedl Richard pro britský deník Daily Mirror.

Do porodnice to rodiče před porodem nestihli a Genna začala rodit v autě na zadním sedadle! „Alison zastavila, nahnula se přes sedadlo a dítě se téměř okamžitě narodilo. Vzal jsem své tkaničky od bot a omotal je kolem pupeční šňůry. Byla to rada operátorky na telefonu a viděl jsem to už předtím ve videu, tak jsem věděl, co mám dělat,“ sdělil Richard s tím, že měl strach o život dítěte. Holčička totiž nejevila známky života! Zděšený Richard proto vyrazil z vozu a snažil se zastavit projíždějící auto.

„Viděl jsem auto, které jelo v opačném směru. Zpomalilo a jelo k nám. Nemohl jsem uvěřit, jaké mám štěstí, když se ukázalo, že to jsou policisté!“ popsal Richard. Policisté pak rodiče s miminkem odvezli do nemocnice, kde se naštěstí ukázalo, že je děťátko v pořádku.

„Bylo to šílené. Všechno šlo tak rychle. Jsem moc vděčná všem, kteří nám pomohli. Vede si opravdu dobře,“ doplnila Genna, která s Richardem vychovává také čtyřletého syna Jaye a dvouletou dcerku Honey.