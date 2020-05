Banální nehoda se změnila v boj o holý život! V Petřvaldu narazilo malé dítě na odrážedle do vyjíždějícího auta, po nehodě zmizelo. Do řidiče se ale pustilo několik dospělých a napadli ho!

Řidič osobního auta pomalu vyjížděl z obytné zóny v Petřvaldu u Orlové. Na křižovatce ale došlo k nehodě, malé dítě na odrážedle narazilo do zadních dveří. Řidič okamžitě zastavil, vystoupil a šel se podívat, zda dítě není zraněné. To ale za pomoci sourozence sedlo zpět na odrážedlo a odjelo.

Tím to ale neskončilo, vše se naopak vyhrotilo! „Na místo dorazili další dospělí. Jeden z mužů dal řidiči pěstí a kopali mu do auta tak, že poškodili kapotu. Muž mezitím volal záchranou službu, načež jej útočníci z auta vytáhli, žena mu sebrala telefon a hovor přerušila. Poté řidiče povalili na zem, bili ho pěstmi a kopali do něj,“ popsal pro Denik.cz svědek incidentu.

Když útok skončil, muži přikázali řidiči, aby odjel. Útočníci se také odebrali do vozů a odjeli. Muž opodál zastavil a zavolal policii, ta už ale na místě nikoho nenašla. Případem se ale podle Deniku zabývá.

„Policisté obvodního oddělení zahájili úkony trestního řízení přečinů výtržnictví a poškození cizí věci. Zatím škoda na poškozeném vozidle byla poškozeným vyčíslena na 12 tisíc korun. Další škodu ve výši 10 tisíc korun poškozený vyčíslil na poškozeném oděvu a mobilním telefonu,“ uvedla k případu Zlatuše Viačková. Samotnou nehodou se zabývají dopravní policisté.

Nemělo přilbu!

Dítě na tříkolce utrpělo lehké zranění, se kterými bylo převezeno do nemocnice v Havířově. Viačková navíc upozornila na to, že nemělo přilbu a bylo bez dozoru osoby starší 15 let.

Lynčovaný řidič vyvázl z incidentu s oděrkami a pohmožděninami. Podle Deniku má naraženou kostrč a bolí ho krční páteř. Skončil na nemocenské.