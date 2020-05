Jela z práce, když do ní nečekaně nabouralo jiné auto! Z něj se podle Miroslavy Friedrichové (47) vypotácela namol opilá řidička. Podle informací Blesk.cz má jít o krajskou státní zástupkyni! Která navíc nebourala opilá poprvé…

Miroslava pečuje 25 let o seniory. Ve čtvrtek 30. dubna se vracela vozem z práce v Háji ve Slezsku do Orlové. Jela zatáčkou v Ostravě-Koblově, když do ní narazilo z protisměru šílenou rychlostí jiné auto.

„Byla to rána. Vylezla jsem ven, a viděla, že paní je úplně namol a to bylo teprve půl třetí odpoledne! Ona jela zběsile, ani o sobě nevěděla. Ani neví, že foukala. Nebyla schopna vylézt z auta, natož něco nafoukat,“ líčí nehodu paní Miroslava.

Nadýchala tři promile

Řidička, podle informací Blesk.cz jde o krajskou státní zástupkyni, nadýchala tři promile. Obě ženy si odvezli záchranáři. „Kdybych neměla pásy, je po mně. Nebo kdyby si tam hrály děti na té cestě. Příště může fakt někoho připravit o život,“ obává se Miroslava.

Tělo od krku do pasu má paní Mirka plné modřin. Musela na 14 dnů na nemocenskou, a nehodu odnesla i psychika. „Budu muset s prací zřejmě skončit, protože se už bojím sednout do auta. Tu paní by měli vyhodit, když nebourala opilá poprvé. Jak taková může u soudu moralizovat,“ konstatuje Miroslava smutně.

Žalobkyni hrozí tří roky

„Řidička osobního vozidla je důvodně podezřelá ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Příčiny a okolnosti nehody jsou v současné době v šetření. Věc bude řešena podle platných právních norem. Řidičský průkaz ženě byl zadržen na místě události,“ řekla policistka Zlatuše Viačková.

Hrozí ji 6 měsíců až tři roky vězení, peněžitý trest nebo zákaz činnosti. Škoda je tentokrát 110 tisíc.

Rozhodne ministr spravedlnosti

„Obecně v okamžiku, kdy dojde k takové situaci, nastupuje postup ve smyslu trestního řádu. V dané věci se postupuje i specificky dle zákona o státním zastupitelství, rozhodnutí zde vydává za splnění určitých podmínek ministr spravedlnosti,“ řekl Blesk.cz vedoucí Krajského státního zastupitelství v Ostravě Libor Malý.

Pokud zahájí proti krajské státní zástupkyni trestní stíhání, což lze důvodně předpokládat, může ji již ministr dočasně zprostit výkonu funkce. Vše je závislé od dalšího postupu policie.

„Činím kroky pro to, aby v dané věci vykonávalo dohled jiné krajské zastupitelství než naše. Aby se předešlo jakýmkoliv možným výhradám nebo pochybnostem, že postupujeme zcela objektivně,“ dodal Malý.

Zničila auta policistům

Státní zástupkyně zdemolovala už v červenci 2004 značku a dva policejní vozy cestou do práce, kdy jela též opilá. V sobě měla mít přes 3 promile, ale tvrdila, že nepila. Škoda byla 33 900 korun, a tak nešlo o tehdy trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky.

Pouze jí snížili plat. Půl roku jí strhávali 25 %, funkci vykonávala dál. Ostravský magistrát jí dál vyměřil ve správním řízení pokutu 10 tisíc a zakázal řízení motorových vozidel na 12 měsíců.