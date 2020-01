„Vyhověl jsem návrhu státního zástupce a poslal jsem obviněného do vazby,“ řekl soudce Jan Kasal. Je totiž obava, že by se obviněný mohl skrývat, hrozí mu až 20 let. Také by mohl trestnou činnost opakovat. Stížnost proti usnesení si obviněný nepodal.

„Z některých výpovědí svědků vyplývá, že obviněný měl sklony k agresivnímu řešení situací, i když ty byly v minulosti víceméně verbální. On sám poté, co proti němu bylo zahájeno trestní stíhání, nevypovídal, a stejně tak při vazebním zasedání,“ dodal Kasal s tím, že se muž vyjádřil k hroznému činu jen krátce po zadržení, a pak už nemluvil.

Byly s ním problémy

K vraždě došlo ve středu brzy ráno v areálu firmy zabývající se autodopravou v Klatovech. Když oběť přijela do práce, vydal se za ní. „Vešel do areálu a u vozidla zaútočil nožem rychle a bez varování na muže. Ten na následky zranění zemřel,“ řekla policejní mluvčí Martina Korandová.

Útočníka na místě chytili svědci tragédie. „On to byl v podstatě bezdomovec, bydlel v autě, pak v kamionu. Přišel ale o papíry, protože na silnici riskoval,“ napsal jeden z okolí obviněného na sociální sítě.