Rak

S blížícím se koncem týdne se dostáváte do formy a šéfovi odevzdáváte úkoly s předstihem. To naprosto mění jeho přístup i náladu. Pochvalou sice šetří, ale jde vidět, že je spokojený. Bohužel doma je to na kočku. Stále si s partnerem nerozumíte.