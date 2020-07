Pětiletý chlapec si v Australském Naparanumu prožil doživotní trauma. Trojice nezletilých chlapců, ve věku od deseti let do třinácti, ho na pláži brutálním způsobem znásilnila. K incidentu mělo dojít 1. července. Otrava jedovatou cuketou hrozí i v Česku! Odborník varuje před zeleninou ze zahrádky

Stav hocha byl natolik vážný, že musel být záchranářským vrtulníkem transportován do 800 kilometrů vzdálené nemocnice. Podle serveru Yahoo News Australia pachatele policie pozatýkala. „Po sdělení obvinění z údajného znásilnění ze začátku tohoto měsíce s nimi bude naloženo podle zákona ošetřujícího spravedlnost pro nezletilé,“ sdělil tamní policejní mluvčí.