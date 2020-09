Podle žalobce funebrák Michal K. (45) zničil dětství dcerám své družky. Otčím nezletilé dívky údajně roky zneužíval. Měl tak činit na různých místech, dokonce i ve skladu rakví nebo ve psím kotci. Od hradeckého soudu dostal devět let vězení. Jeho bratr David K. (42), který údajně znásilnil mladší z dívek, vyfasoval podmínku.

Hradecký soud řešil případ údajného zneužívání dvou nezletilých dívek. Dopouštět se ho měl provozovatel pohřebního ústavu Michal K. (45). Podle žalobce znásilňoval dcery své partnerky. Mladší z nich pak měl zneužít i jeho bratr David K. (42). Dcerám je nyní 28 a 21 let.

Dívky prožívaly muka na různých místech, Michal K. s nimi podle žaloby souložil například v psím kotci, kotelně nebo ve skladu rakví! Pohlavní styk si na starší nich měl vynucovat i třikrát týdně až od jejích 11 do 22 let.

Mladší dívka zažívala nejhorší období tři roky od svých 13. narozenin, kdy pro ni peklo začalo. Další hrůznou zkušenost zažila v 18, kdy ji podle žalující strany David K., který tehdy pracoval jako kopáč hrobů, donutil, aby ho uspokojila v každém pokoji bytu.

Pracovník pohřební služby vše popřel. „Já jsem s ní něco měl, ale bylo to dobrovolné,“ řekl bratr, kterému hrozilo deset let. Do vězení nakonec ale možná nebude moci vůbec, vyvázl totiž s dvěma lety s podmínečným odkladem na tři roky.

Jeho bratr Michal K. dostal devět let a soud mu uložil sexuologickou ústavní léčbu. Vinu nicméně odmítl a proti rozsudku se odvolal. David K. si ponechal lhůtu na rozmyšlenou.