Nebohá Rosalynn McGinnisová (34) z města Poteau ve státě Oklahoma toho v životě zažila více, než by si sama přála. Od deseti let ji zneužíval její otčím Henri Piette. Když jí bylo dvanáct, její matka se s ním rozešla. Tyran a despota si ale nechtěl nechat nic líbit a tak se rozhodl, že se pomstí. Svou nevlastní dceru unesl.

Už když se jí začal dotýkat v 10 letech, věděla Rosalynn, že její otčím dělá věci, které by neměl. Bála se však příliš na to, aby něco řekla. Když jí bylo 12 let, její matka se s ním rozešla. Tím však martyrium dívky neskončilo, ale teprve začalo. 31. ledna 1997 ji Henri Piette unesl před budovou školy. Úchyl se přiznal, že vyměnil elektronickou cigaretu s dívkou (15) za sex

Odcestovali do Wagoneru v Oklahomě, kde si ji otčím na oko vzal. Vzkaz dívce byl jasný: Teď patříš mně! Únosce řekl dívce, že ji její matka už nechce vidět. Pak následovalo pokračování v neúnosném znásilňování. Piette udělal vše proto, aby úřady dívku nevystopovaly. V roce 2000 bylo Rosalynn teprve 15 let, ale už svému tyranovi porodila první dítě.

Otčím: Zabiju tě, když budeš mluvit

To byl přitom jen začátek. Piette ji začal vyhrožovat, že ji zabije, pokud začne mluvit. Násilník ji často bil a neštítil se požívat ani pěsti. Násilí se přitom stupňovalo. Nakonec po ní házel i lahve od piva a dřevo. Utrpěla několik zlomenin, ale jen výjimečně viděla doktora. Když bylo Rosalynn 18 let, donutil ji Piette jít na policii, aby vypověděla, že utekla z domova. Vyhrožoval jí, že své tři děti, které s ním tehdy měla, už nikdy neuvidí. Vystrašená dívka poslechla. Krkavčí matka nabízela dcerku (9) na sex pedofilům: Oblékala ji i do Playboy kostýmku

Poté pláchl i s obětí do Mexika, kde žili ve špinavé díře. Rosalynn byla nucena škemrat o jídlo na ulicích. Zlom přišel v roce 2016, kdy bylo Rosalynn 32 let. Ve frontě v supermarketu si ji všiml manželský pár, který moc dobře viděl, že má až příliš moc dětí, které vypadají podvyživeně. Únosce pak s ženou cestoval z místa na místo, aby unikl strážcům zákona. Nakonec byl Piette vypátrán v Dallasu. V tu dobu se svou nevlastní dcerou zplodil už 9 dětí, uvedl Mirror.

Doživotí za zvěrstva