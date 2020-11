Fakt, že Martin P. vyvázl pouze s podmínkou, rodiče nesou jen těžce. „Soud potrestal spíše nás. My budeme zavření doma, když on zůstane volný. Bojíme se, že to může zopakovat,“ řekli rodiče na adresu studenta, který navíc žije ve stejné vesnici jako oni.

Překvapivě nízký trest dostal Martin P. díky tomu, že se přiznal a uzavřel dohodu o vině a trestu bez projednání případu. Také souhlasil s ambulantní léčbou a jeho matka odškodní dívenku 100 tisíci korun. Pachateli hrozilo 5 až 12 let odnětí svobody.

Ke zenužití došlo v červnu na fotbalovém stadionu, kam šla dívenka s dědečkem. Holčička se šla podívat do fotbalové šatny, kam za ní přišel mentálně zaostalý a infantilní Martin P.