Obvinění padla u soudu v Green Bay v úterý. Jossias měl podle webu Metro mozkovou obrnu, epilepsii a byl tak moc hendikepovaný, že byl odkázaný na krmení od ostatních. Jeho částečně rozložené a mumifikované tělo bylo nalezeno narvané v cestovní tašce uvnitř kufru auta Husseinové na konci března tohoto roku.

Mrtvolka vážila 9 kilo!

Vyšetřovatelé se domnívají, že byl mrtvý několik měsíců, než byly jeho ostatky nalezeny. Chlapce naposledy viděli živého v listopadu 2019. Lékař uvedl, že byl extrémně podvyživený. Jeho mrtvola vážila pouhých 9 kilogramů! To je normální váha ročního dítěte. Poslední lékařské záznamy ukazují, že vážil necelých 14 kilo.

Husseinová je obviněna z vraždy svého syna tím, že mu odpírala léky na záchvaty, jídlo a nedopřála mu lékařskou pomoc, když byl v ohrožení života, uvedla stanice Fox 1. Matka byla nahlášena na policii, když sousedé viděli, jak si její dvě další děti hrají venku bez dozoru.

Bylo to prý nedopatření

Zaměstnanci sociální služby se pak začali starat o to, co je s Josiasem. Když nebyl nikde k nalezení, tvrdila, že je s otcem. Tomu ale nikdo nevěřil. Matka Husseinové svou dceru bránila. „Jak znám svou dceru Sagal, je to milující matka a nezabila by svého syna. Věřím, že jejím záměrem nebylo ublížit nebo zabít své dítě,“ uvedla Amal Ismailová pro stanici Fox 11.