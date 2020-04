„Slyšela jsem, jak žena křičela: Pomozte mi! Znělo to, jako by ji mučili. Vím, že se dělo něco děsivého. Křik se odtamtud ozýval 10 minut,“ popsala sousedka. To, co viděla později, však bylo ještě horší. Spatřila totiž, jak z bytu odnášejí malé tělíčko v pytli.

Krutá smrt dětí

„Moje srdce utrpělo ránu. Je to devastující, děsivé. Z pohledu matky... stále se z toho třesu. Nedokážu si představit, jak se nyní cítí," dodala. Dcerka zemřela hned na místě, zatímco syn zahynul po převozu do nemocnice. Kumar byl prodavačem v obchodě. Nikdo jeho chování nechápe.

„Všechno bylo normální. Byl úžasný manžel a oddaný pracovník. Otevíral obchod v 9 ráno a pracoval celý den. Než opustil zaměstnání, udělal mi čaj,“ prozradila Daily Mailu. Jaké byly otcovy pohnutky k vraždě, je stále nejasné. Manželka utrpěla zranění, ale přežila.

Rodinná tragédie bez vysvětlení