Becky a Tim Graffovi pocházející z amerického státu Utah milovali společné rodinné výlety, na které jezdili se svými dvěma dcerkami Kinzley a Ellie. Na rodinný výlet vyrazili i v pondělí, kdy se vypravili na túru do populárního Little Wildhorse Canyon. Stezky v něm nejsou náročné, proto je kaňon oblíbený mezi rodinami.

Do kaňonu vyrazila jen Becky s děvčaty a jejich strýcem. Otec Tim na ně čekal opodál. Panovalo počasí perfektní pro výlet, nebe bylo čisté bez mraků a nic nenasvědčovalo tomu, že by mělo pršet. Do kaňonu v té době vyrazila i Taylor McGowanová se svým manželem Tomem, jejich psem a kamarádem.

„Jen pro informaci, takové podmínky panovaly, když jsme vyrazili na túru. Všichni jsme meteorologové a před odjezdem jsme neustále kontrolovali počasí. Předpověď byla „nepatrná šance deště,“ napsala na sociální síť Taylor a přidala video, na němž míří ke kaňonu a panuje slunečné počasí. Ovšem všechno se změnilo jako lusknutím prstu.

For reference, this is what conditions were like when we started the hike. We are all meteorologists and checked the weather constantly before we left. A "slight chance" of rain was forecasted. pic.twitter.com/Cwkivo5LwF