Dítě v mikrovlnce i brutálně utýraná šestnáctiletá dívka: Sedm krkavčích matek a jejich hrůzné zločiny!

Při nehodě zemřely obě matky a šest adoptivních dětí | Mendocino Sheriff

Američanky Jennifer a Sarah Hartovi v roce 2006 adoptovaly tři děti a o dva roky později další tři. Jako vzorné matky se však zřejmě nechovaly. Děti prý často žebraly u sousedů o jídlo, které jim prý matky nemohly poskytnout z ekonomických důvodů. Děti byly ale prý také fyzicky týrány.

Svět obletěla fotografie, kdy jedno z adoptovaných dětí objímá policistu a pláče. Dne 26. března 2018 rodinu navštívila sociální pracovnice a o tři dny později se matky rozhodly k hroznému činu.

Všechny děti ve věku od 12 do 19 let naložily do auta. Některé z nich byly stejně jako Sarah nadopovány lékem Benadryl, který způsobuje ospalost. Řidička Jennifer pak pod vlivem alkoholu sjela z útesu. Nehodu nikdo nepřežil.