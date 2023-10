Zpět

Za loňskou divokou honičku od Lanžhota až do Břeclavi, kdy se snažil setřást policejní vozy, půjde Ukrajinec Oleksandr Hoida (23) na 6 let a 9 měsíců do basy. Mladík v dodávce s polskou SPZ vezl 29 syrských migrantů. Řízení nezvládl a havaroval. Šest běženců se vážně zranilo.