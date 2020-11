Matka tří dětí, která se utopila se svou rodinou, svým přátelům před odjezdem řekla, že jinou možnost nemají. Rasoul Iran-Nejad a Shiva Mohammad Panahi na bárce přeplouvali kanál La Manche spolu s dalšími 22 migranty, když je zastihla bouře. Nikdo, ani jejich děti, neměl záchrannou vestu. Podle všeho se mohli utopit, když zůstali uvězněni pod převráceným člunem.

Podle textovek, které zoufalá matka v sobotu před cestou smrti poslala, dobře věděla, jaké nebezpečí rodině hrozí. „Nemáme na výběr, chceme-li jet kamionem, budeme potřebovat více peněz, a ty nemáme,“ zoufala si ve zprávách rodině. „Mám v srdci tisíc bolestí a teď, když jsem opustila Írán, bych ráda zapomněla na minulost.“

Rodina prodala svůj dům a zaplatila 423,5 tisíc korun, aby se dostala na loď, dalších 248 tisíc měli rodiče doplatit za bezpečné dopravení do Velké Británie. Před cestou do Evropy žila rodina ve vesnici poblíž íránsko-kurdského města Sardašt v Západním Ázerbájdžánu. „Neměli zde dobrý život, vždy jim chyběly peníze. Jeho jedinou nadějí na lepší budoucnost jejich dětí byla emigrace do Velké Británie,“ uvedl zarmoucený bratranec hlavy zesnulé rodiny.

Jejich příbuzní nyní musí zaplatit závratných 2,7 milionu Kč za dopravení těl utopených zpátky do Íránu, aby je mohli důstojně pohřbít. Bratranec proto požádal francouzskou vládu, aby jim s náklady pomohla.

Zároveň vyzval celé Spojené království a Francii, aby se intenzivněji zabývaly situací s pašeráky na jejich území, a tak předcházely zbytečným úmrtím. Ministr vnitra ve Velké Británii to sice přislíbil, ale na to, zda by vláda nemohla zvážit umožnění migrantům žádat o azyl z druhého pobřeží bez nutnosti překročit La Manche, odmítl odpovědět.