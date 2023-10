Takhle probíhají kontroly na hranicích se Slovenskem: Zadrželi už desítky migrantů!

Česká republika ode dneška zavedla namátkové kontroly na hranicích se Slovenskem. Zatím jsou v plánu do 13. října, případné prodloužení bude záležet na aktuální situaci. 20 migrantů zadrželi policisté v dodávce u Jablunkova na Frýdecko-Místecku. Převaděč z místa utekl. 17 migrantů zadrželi policisté na jihu Moravy poté, co již v úterý zadrželi další dodávku s migranty na D2 u Hustopečí. Další čtyři Syřany vypátrala hlídka dnes časně ráno, šli pěšky po D2.

ČR kontrolami reaguje na stejný plán Polska, které chce zabránit cestám uprchlíků z jihovýchodní Evropy. Zahájení dočasných kontrol na slovenských hranicích od půlnoci na dnešek oznámilo vedle Polska a Česka také Rakousko. Dosluhující slovenská vláda o svém postupu rozhodne dnes.

Kontroly se vrací po roce. Loni koncem září Česko kvůli přílivu migrantů zřídilo na česko-slovenských hranicích stálé hraniční kontroly, opatření přetrvalo do začátku letošního února.

Dodávka s dvacítkou migrantů. Převaděč utekl

Kontroly již nesou i první výsledky. V noci na dnešek zajistili moravskoslezští policisté u Jablunkova na Frýdecko-Místecku v dodávce skupinu dvou desítek migrantů ze Sýrie. Převaděč z místa utekl. ČTK to řekla mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková.

„Krátce po zahájení opatření jsme na hraničním přechodu Šance zajistili v dodávkovém vozidle skupinu 19 migrantů. Jednalo se o 16 mužů a 3 děti. Po řidiči, který ješte před policejní kontrolou zastavil auto a utekl, pátráme,“ uvedla Policie ČR na sociální síti X.

„Policisté chtěli vůz zastavit. Řidič ale zastavil ještě dříve, z auta vyskočil a utekl,“ uvedla mluvčí. Dodala, že v nákladovém prostoru pak policisté našli dvě desítky migrantů ze Sýrie. Mezi nimi byly i tři děti. „Po převaděči pátráme,“ uvedla Jiroušková.

Do kontrol se v kraji zapojilo osm desítek policistů. „Střídají se ve dvou směnách. Jde o policisty Moravskoslezského kraje. Pomáhají nám ale i kolegové z Olomouckého kraje a cizinecké policie,“ uvedla Jiroušková. Policisté se podle ní zaměřují na velké hraniční přechody jako je ten v Mostech u Jablunkova. Namátkové kontroly dělají také na menších přejezdech či ve vlacích přijíždějících do Česka ze Slovenska.

Od konce září policisté v Moravskoslezském kraji zadrželi dvě početnější skupiny syrských migrantů. V obou případech zatli i převaděče. Oba cizinci migranty převáželi v dodávkách. V jednom případě jich bylo 21, ve druhém pak 17. Převaděči skončili ve vazbě. Za organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice jim hrozí až pětiletý pobyt ve vězení.

Dělají svou práci

Policisté v Moravskoslezském kraji v noci a dnes ráno zkontrolovali na hranici stovky automobilů. „Kontroly mi nevadí. Dělají svou práci. Navíc to bylo rychlé,“ řekl ČTK jeden ze zastavených řidičů.

Policisté ale kontrolovali i cestující ve vlacích. V Návsí na Frýdecko-Místecku dvoučlenná hlídka prochází všechny mezinárodní spoje přijíždějící ze Slovenska. Kromě nočního zadržení migrantů nedaleko Jablunkova ale na další běžence policisté nenarazili.

Na slovenské straně hranice se ale několik skupin migrantů pohybuje. Potvrdili to i slovenští policisté, kteří se dnes brzy ráno zastavili u stanoviště svých českých kolegů. „Jsou asi deset kilometrů odtud. Na slovenské straně. Víme minimálně o jedné skupině. Táboří v lese, dělají si oheň. Jsou tam i děti,“ řekl jeden z policistů.

Na jihu Moravy zajistili 17 migrantů. Předtím dodávku na D2

Policisté v Jihomoravském kraji zajistili 17 migrantů, zatím žádného převaděče. Na akci je nasazena stovka policistů, od večera budou jihomoravským policistům pomáhat kolegové z jiných krajů, řekl ČTK mluvčí policie Petr Vala.

O zadržených migrantech policie informovala v ranních hodinách na sociální síti X, čísla se zhruba do 11:00 nezměnila. Kolem 6:00 se 13 migrantů ze Sýrie dostavilo na obvodní oddělení policie v Hustopečích, další čtyři Syřany vypátrala hlídka dnes časně ráno, šli pěšky po D2.

Jihomoravští policisté už v úterý kolem 22:00 zachytili na dálnici D2 u Hustopečí na Břeclavsku zahraniční dodávku, ve které se tísnilo 20 migrantů ze Sýrie. Převaděče zadrželi pro podezření z trestného činu.

"Jsou to intenzivní namátkové kontroly, zkontrolujeme vozidlo pohledem, pokud není vidět do vozidla, kontrolujeme vnitřek vozidla, necháme si otevřít zavazadlový prostor. Spolupracujeme i s příslušníky z celní správy, kteří nám zpřístupňují u mezinárodní přepravy nákladový prostor. Tyto prostory jsou zaplombovány a oni jsou do něj oprávněni vstoupit," uvedl mluvčí.

Kontroly po celé délce hranice

Česko bude díky kontrolám schopné lépe zajišťovat bezpečnost občanů, uvedl v úterý premiér Petr Fiala (ODS) na sociální síti X. Opatření bude dnes na svém pravidelném zasedání potvrzovat česká vláda.

Policisté budou namátkové kontroly provádět po celé délce hranic se Slovenskem, uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Motivací k zavedení opatření nebyl podle něj nynější počet migrantů, ale plán Polska zavést takové kontroly. Jde tedy o preventivní krok, aby se případný migrační proud nepřesunul do Česka. Kontroly by měly přeshraniční provoz omezit co nejméně, aby zbytečně nezatěžovaly dopravu ani cestující, doplnil Rakušan.

Češi se nemusí obávat

Policisté na síti X zveřejnili již i video z průběhu kontrol. „Kolem 6. hodiny ráno se dostavila skupina 13 migrantů i na obvodní oddělení v Hustopečích. Se zajištěnými migranti budou provedeny potřebné úkony,“ uvedli policisté.

„V souvislosti s nelegální migrací již od půlnoci provádíme kontroly na hraničních přechodech se Slovenskem. Dohlížíme na 7 silničních a 2 železniční přechody. Češi ani Slováci se nemusí obávat, že bychom citelně omezovali jejich pohyb po zelené hranici,“ dodává Policie ČR.

Policie oznámila, že na kontroly nasadí v úvodní fázi zhruba 130 policistů především z příhraničí a pomáhat jim budou příslušníci cizinecké policie a z dalších krajů. Soustředí se na vozidla vytipovaná podle zkušeností policistů s odhalováním převaděčů. Policie může zkontrolovat kohokoli, ministerstvo vnitra proto doporučilo, aby lidé poblíž státní hranice u sebe měli občanský průkaz nebo pas.

Polský ministr vnitra Mariusz Kamiński uvedl, že cílem polského opatření je zabránit nelegální migraci z jihovýchodní Evropy po takzvané balkánské trase. Slovenský premiér Ľudovít Ódor po oznámení sousedních zemí o zavedení kontrol na společných hranicích řekl, že migrace potřebuje evropské řešení a samostatné kroky států vyvolají kaskádový efekt.