Na účetní Jarmilu P. si počíhali, když jela do práce. Dvěma auty ji zablokovali mezi Lipovem a Hrubou Vrbkou. Obžalovaní se ji snažili vytáhnout z vozu, přičemž jí hrozili revolverem. Když se uvnitř uzamkla, začal Soběslav K. okénko u řidiče rozbíjet. Dovnitř pak nastříkal dráždivý sprej.

V té chvíli jel kolem Ford Focus, který kvůli postavení aut na silnici musel zastavit. Žena využila situace, rychle přeběhla do fordu a díky dobrodinci za volantem se dostala z děsivé situace.

Prý mu ujely nervy

„Doznávám, že jsem ji zastavil a žádal jsem ji, aby jela se mnou. I to okno jsem rozbil, ujely mi nervy, na to jsem použil tu zbraň. Ale rozhodně nedoznávám, že bych ji chtěl unést a někam vozit, to by bylo hloupé. Potřeboval jsem jen dokončit faktury kvůli daním,“ vypověděl Soběslav K.

Tvrdil, že s lesnickou firmou, kde přepadená žena pracovala jako účetní, měla jeho rodina nedořešený obchodní problém z minulosti. V rozsudku zaznělo, že se vyděrači chtěli dostat k 25 milionům korun. Jednatel firmy ale už dříve řekl, že žádný závazek vůči zámečnictví, které vedl otec obžalovaného, neměl.

Ludvík E.Ch. tvrdil, že jen plnil příkazy a netušil, do jaké podoby se cesta na jižní Moravu zvrhne.„Byla to moje hloupost, že jsem vůbec na něco takového kývl. Svého rozhodnutí lituju,“ řekl.

Má trauma

Krajský soud v úterý přečetl posudek znalce z oboru psychiatrie Petra Ročka. Ten potvrdil, že žena kvůli děsivému zážitku trpí posttraumatickou stresovou poruchou. „Tato duševní porucha se rozvinula v důsledku jednání obžalovaných,“ shrnul znalec.

I proto sáhl soud k nepodmíněným trestům. Soběslav K. bude za mřížemi šest let, jeho dosud netrestaný pomocník odešel se čtyřmi roky. Oba obžalovaní si ponechali lhůtu na vyjádření, rozsudek tak není pravomocný.

