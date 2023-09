Záchranář Ivo měl unést a znásilnit studentku Soňu (22): Šokující svědectví expartnerky!

Bývalý záchranář Ivo P. z Bratislavy byl minulý týden soudem poslán do preventivní vazby. Právě on měl podle policie unést a znásilnit mladou studentku Soňu. Problémy s mužem byly i v minulosti. Jeho bývalá partnerka pro slovenskou televizi Markíza popsala, jak náročné bylo jejich společné soužití. Ivo prý ženu izoloval od okolí, pronásledoval ji nebo vytlačoval ze silnice.

Slovenskem už více než týden hýbe případ, ke kterému došlo v sobotu 9. září. 22letá studentka Soňa se vydala za kamarádkou do centra Bratislavy. Když se pak v neděli nad ránem vracela autobusem domů, necelých 200 metrů od domu záhadně zmizela. Po dlouhých 26 hodinách dívku u bratislavské nemocnice objevila zdravotní sestřička. Soňa ležela na trávě v bezvědomí a byla znásilněna.

V pátek byl čtyřiapadesátiletý záchranář Ivo P. vyšetřovatelem krajské kriminální policie obviněn ze znásilnění, za což mu hrozí sedm až 15 let vězení. „V průběhu vyšetřování bylo za účelem zabezpečení důkazů vykonáno vícero domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor,“ uvedla policie. Soud rovněž akceptoval i návrh na vzetí muže do vazby.

Izoloval ji od ostatních

Podle slovenských médií záchranář čin zřejmě plánoval. O uplynulém víkendu se televizi Markíza svěřila bývalá partnerka Iva P. Seznámili se před několika lety, kdy žena utrpěla vážné zranění a musela podstupovat rehabilitace, kam ji Ivo jako záchranář vozil.

„On byl na začátku úplně jiný. Byl milý, nápomocný, ale pak mi zakazoval chodit ven. Úplně mě chtěl izolovat i od mé mámy, od mé rodiny. Tvrdil, že on mi pomáhá a že mi chce každý ublížit,“ uvedla Slovenka. Ivo ji prý dokonce často držel jen v jednom pokoji a ne vždy údajně byla při smyslech.

Ženu bil a slovně napadal

Partnerům se po nějaké době narodila dcera. Ta je dnes podobně stará právě jako dvaadvacetiletá studentka Soňa. Po porodu se měl Ivo k bývalé partnerce chovat podobně. „Ven chodit prý nemohla. Měl jí kontrolovat mobil. Když mu řekla, že chce od něj odejít, tak ji prý udeřil,“ vyprávěla kamarádka záchranářovo expartnerky. Ona nakonec pomohla ženě ze vztahu s Ivem utéct.

Po rozchodu měl záchranář bývalou přítelkyni stále terorizovat a sledovat. Jednou se ji prý pokusil vytlačit vozem z vozovky. „Pronásledoval nás, ale to byla strašná situace. Já jsem řídila, kličkovala jsem po celé cestě, no a podařilo se nám dostat do Sence na policii,“ doplnila známá tehdejších partnerů.

Když později skončila bývalá přítelkyně Iva v nemocnici, záchranář se ji vydal navštívit. „On se začal nepříčetně smát a říkal jí, že měla zkapat i s tím svým děckem. Ona mu ale opáčila: Proboha, ale to je naše dítě,“ popsala kamarádka.

Muži hrozí vězení

Když žena na kamerových záznamech poznala známé bílé auto patřící jejímu bývalému trýzniteli, byla v šoku. „Věděla jsem, že dokáže ublížit, ale že až takhle, to ne. On když byl nervózní, tak já vám to neumím popsat. Prostě to bylo, jako když vidíte psychopatické filmy,“ uvedla pro televizi Markíza žena.

Záchranář opakovaně odmítá, že by se zmizením Soni měl cokoliv společného. Muži v případě prokázání viny hrozí vězení na 15 let.