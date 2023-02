Pátrání po Terézii (†18) skončilo tragicky: Její tělo našli v Dunaji!

Tři dny se nikomu neozvala Terézie M. Ta zmizela po hádce s přítelem Nasimem, za kterým přijela na víkend do Bratislavy. Naposledy byla spatřena v centru města na Starém mostě před osmou večer. Ve středu učinil kolemjdoucí muž děsivý objev. V Dunaji našel její bezvládné tělo. Že šlo právě o Terezii, potvrdil mimo jiné její přítel.

„S politováním musím oznámit, že se dnes ráno Terezka našla bez známek života,“ uvedl ve středu její partner. „Nebudu teď moc v kontaktu, čeká nás hodně těžkých chvil,“ dodal.

Na místě jsou podle deníku Plus Jeden Deň kriminalisté. „Policisté na místě vykonávají potřebné úkony. Jakmile to situace umožní, k případu uvedeme bližší informace,“ uvedli strážci zákona podle listu. Ten uvádí, že také jeden ze zasahujících hasičů potvrdil, že se jedná o tělo nešťastné dívky.

„Neodepisovala ani nezvedala telefon. Následně mi napsala, že se nachází na Starém mostě,“ popsal sobotní události přítel zemřelé. Když však na Starý most v centru města dorazil, našel jen dívčin kabát, ve kterém byl telefon a peněženka s doklady.

Mladé Slovenky si všimla jedna svědkyně, když přecházela most. Terézia prý telefonovala na chodníku pod mostem a plakala. „Podle času telefonování a začátku telefonátu to mohlo být přibližně ve 20:05,“ upřesnil pro Nový Čas Nasim. On se s dívkou spojil jen pár minut předtím a neví, s kým mohla jeho partnerka po osmé mluvit.

„Podal jsem policii další rozsáhlou výpověď, uvedl jsem jim všechny časy, zprávy a nové informace, které se nám podařilo zjistit,“ sdělil v úterý pro TV Markíza dívčin přítel. U něj doma také kriminalisté zajistili osobní věci teenagerky pro případ, že bude potřeba udělat testy DNA.

Rodina, dobrovolníci a policie po ní pátrali několik dní. „Člen poříční policie pátral spolu s námi již od 29. 1. 2023 v době jeho osobního volna a společně jsme koordinovali kroky pátrání v okolí řeky Dunaj,“ informoval na sociálních sítích slovenský záchranný systém. Dneškem bohužel pátrání končí. Teréziin tragický příběh se uzavřel.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince důvěry 800 155 555 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.