Nejstarší česká vězeňkyně: Marie Panská kamarádku ubila vázou! Prý se moc vychloubala

Marie Panská je nejstarší česká vězeňkyně. Ve svých 70 letech v roce 2011 zavraždila v Ledči nad Sázavou svou bývalou kolegyni. Důvod? Jednoduše ji štvalo, že se neustále vychloubá, a tak vzala vázu a ženu ubila. O pár měsíců později se pokusila zavraždit další důchodkyni, která ale její šílené jednání přežila. Pro Panskou chtěli doživotí, pak dostala 30 let vězení, které jí nakonec o devět let zmírnili.

Bylo 3. srpna roku 2011. Marie Panská (tehdy 70) přijela do pečovatelského domu v Ledči nad Sázavou na Havlíčkobrodsku za svou bývalou kolegyní z nemocnice. Znaly se přes 15 let, pracovaly společně jako zdravotní sestry. Tehdy asi ani jedna z nich nečekala, že se návštěva zvrtne ve vraždu.

Seniorka (†76) se prý ráda vychloubala, co všechno udělala pro děti. Podle Panské to ale ten den bylo víc než normálně. „Stále mlela dokola, co jim všechno dala a co mají, vychloubala se, což dělala i dřív, ale ten den nějak víc. Byla jako zaseknutá gramofonová deska a já už to nemohla vydržet,“ popsala později Panská. Plná vzteku proto popadla vázu, kterou pak známou dvakrát udeřila do hlavy.

Policisté zpočátku případ vyšetřovali jeho nešťastnou nehodu, kdy měla zesnulá žena spadnout na skříň. Soudní pitva ale odhalila, že byla zavražděna. To už měla Panská poměrně velký náskok oproti kriminalistům, kteří teprve rozjížděli kolečko vyšetřování.

Chtěla vraždit znovu?

Dva měsíce utekly jako voda a Panská přijela do pečovatelského domu v obci Tmáň na Berounsku, kde 24. října zaútočila na jinou seniorku. A poměrně dost brutálně. „Mezi futry mně najednou podrazila nohy a spadla jsem. Ona najednou vytáhla z tašky ocelovou trubku a začala mě mlátit,“ popsala u soudu útok přeživší (77).

Panská se bránila tím, že seniorce přinesla moučník, a když odcházela, tak ji o sedm let starší žena napadla. „Podařilo se mi jí tu tyč vyrvat a dvakrát jsem ji udeřila do hlavy. Nedokážu si to celé vysvětlit, nevím, proč mě napadla,“ tvrdila Panská, která svou další oběť začala ještě rdousit.

Chtěli doživotí

Egocentrická, bez lítosti. Tak u soudu před lety Panskou popisovali. Původně pro ni chtěla státní zástupkyně doživotní trest vězení kvůli zvlášť brutálnímu způsobu vraždy. A také kvůli tomu, že činu později nelitovala. U soudu a kriminalistům se přiznala jen k prvnímu případu, ve druhém tvrdila, že se jen bránila.

Soud ji označil za nadprůměrně inteligentní. Za vraždu a pokus o ni původně odešla s 30letým trestem vězení, ten ji ale po dalším projednávání snížili na 20 let. Soudce to odůvodnil tím, že v prvním případě vraždila z afektu. Druhý čin ale předem plánovala. Po zadržení policí se dvakrát pokusila o sebevraždu. Znalci na závěr dodali, že její resocializace je málo reálná.