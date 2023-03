Znásilnil a zavraždil mladičkou Kristin: Pachatel zvěrstva unikal dlouhých 26 let!

Dlouhých 26 let čekali na spravedlnost rodiče kalifornské vysokoškolačky Kristin Smartové (†19). Ta zmizela beze stopy, a jak se později ukázalo, byla zavražděna. Přestože se tělo nikdy nenašlo, podařilo se policii nakonec najít a usvědčit pachatele ohavného zločinu. Ten byl nyní odsouzen na 25 let vězení.

Bylo to v květnu roku 1996, když 19letá prvačka Kristin vyrazila domů z večírku, který se odehrával mimo její vysokoškolský kampus. Nikdy tam ale nedorazila, a na desítky let tak její rodina nemohla vědět, co zlého se jí přihodilo. Podezření sice padlo na jejího spolužáka Paula Florese, který ji prokazatelně viděl naposledy, chyběly však důkazy, které by ho ze zločinu mohly usvědčit.

Roky míjely, Kristin byla prohlášena za mrtvou a vrah dál unikal spravedlnosti. Až v roce 2021 se policii podařilo najít dostatek důkazů, aby Florese mohla zadržet a obvinit. Vyšlo najevo, že dívku odvedl na pokoj do své koleje a tam ji znásilnil a zavraždil.

Před soudem spolu s ním stanul i jeho otec Ruben Flores, který mu měl pomoci se těla nešťastné Kristin zbavit. Pohřbili ji prý společně pod podlahou domu, který v té době právě budovali. To později prokázaly lidské krevní stopy nalezené v zemi pod podlahou. Tělo samotné tam už nebylo. Vrah ho podle všeho v mezičase odstěhoval jinam.

Soud nakonec potrestal jenom mladšího z obou mužů, protože pro odsouzení Rubena chyběly důkazy, jeho syn si však odpyká dlouhých 25 let. Podle amerických médií tak rodina oběti konečně může nalézt klid. Verdikt sice život jejich dceři nevrátí, nemusejí už však alespoň žít s pocitem, že vrah jejich holčičky beztrestně běhá po svobodě.