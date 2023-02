Podcast: Slaboch Sláma útočil na bezbranné seniorky. Vrah babiček se objevil i v Případech 1. oddělení

Miloslav Sláma se do září roku 2003 dopustil celkem 84 nejrůznějších trestných činů, a to včetně těch nejhorších. Za své oběti si vybíral slabé a bezbranné stařenky. Do jejich bytu se dostal krutou lstí. Sám se přiznal, že si vybíral seniorky, protože jsou důvěřivé a dají se snadno oklamat. Přepadl celkem 34 žen, tři jeho útok nepřežily a další čtyři utrpěly velmi vážná zranění.

Když bylo Slámovi 22 let ztroskotalo mu manželství a on začal holdovat alkoholu a hrát automaty. Půjčoval si peníze, nevracel je a brzy začal s podvody a krádežemi. První loupežné přepadení spáchal v říjnu roku 2001 v Plzni. Už jako první oběť si vybral seniora. Na staršího muže si počíhal před bankou, z níž důchodce vyšel se svými úsporami.

Video Insta Crime Podcast: Slaboch Sláma útočil na bezbranné seniorky. - pdc, icp, Jedlička Čebotareva Video se připravuje ...

Nejhorší řádění ovšem začalo, když se Sláma přesunul do Prahy. Vymyslel si velice důmyslný trik, jak se vloudit do bytu ke stařenkám, jež si předem vytipoval. Předstíral, že jde v domě navštívit známou, která ale není doma a on by jí rád alespoň nechal vzkaz. Poprosil svou oběť o tužku a papír. Tak se dostal k důchodkyním do bytu, kde je napadl.

V březnu roku 2002 se Sláma dopustil první vraždy. Sousedé si všimli, že ve dveřích paní Marie M. jsou zastrčené noviny, žena navíc nereagovala na zvonek ani klepání, a proto zavolali policii. Kriminalisté našli seniorku přivázanou k židli s lepicí páskou přes ústa, žena byla v šoku a silně dehydrovaná. O čtrnáct dní později v nemocnici zemřela.

Podobně Sláma zavraždil ještě další dvě ženy, čtyři přežily jen se štěstím a útoky na ně policie kvalifikovala jako pokusy o vraždu. Dalších 27 případů kvalifikovali jako loupeže. V říjnu roku 2004 byl Sláma odsouzen k doživotnímu trestu, proti rozsudku se sice odvolal, vrchní soud mu ale trest potvrdil.

Případ Miloslava Slámy se dokonce objevil v první sérii oblíbeného krimiseriálu České televize Případy 1. oddělení z roku 2014. Díl se jmenuje Doživotní chyba.