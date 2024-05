Polák vinu na vzniku ohně částečně doznal, ale tvrdil, že nešlo o úmysl a soud nejspíš přesvědčil. „V obžalobě je popsán pokus o vraždu na dvou osobách, soud dospěl k závěru, že to neodpovídá důkazní situaci, kterou má soud k dispozici. Popis skutku byl upraven v souladu s dokazováním," vysvětlil předseda senátu Aleš Novotný změnu kvalifikace činu.

Muži ale podle soudce muselo být jasné, že poté, co vznikl požár, zůstali uvnitř dva lidé otupělí alkoholem a že jde o jediný východ ven. Podle Novotného ale úmyslem obžalovaného nebylo lidi uvnitř usmrtit. „Šlo o afektivní reakci na aktuální podnět. Úmyslem nemuselo být zabití, ale potrestání," řekl soudce.

Hádka a alkohol

Polák potkal loni v v Brně po osmi měsících od rozchodu svou expartnerku Inku B. už v doprovodu jiného amanta. Trojice vypila dohromady několik lahví vína. Poté se přesunula do lokality Rumiště do squattu, kde pijatyka pokračovala. Tam se opilý Krzystof dostal s ženou, se kterou prý žil 16 let, do hádky.

Dole u vchodu si umotal cigaretu a nedopalek hodil do hromady odpadu. Když se za pár minut vrátil, šlehaly už plameny a kouř se valil do prostor, kde zůstala uvězněna žena a Marek G. Místo aby se Polák zajímal o jejich osud, z místa utekl.

Pomohl mechanik

Dvojice se ocitla v pasti. Jedinou nadějí bylo zamřížované okénko do dvora, kde je autoservis. Jeho zaměstnanec David Studnica, který požár zpozoroval, mříž částečně vylomil. Marka dostal ven, ženu držel za ruce do příjezdu hasičů. Později dostal na svůj čin medaili za statečnost.

„Marek G. utrpěl popáleniny na deseti procent těla. Žena pak popáleniny druhého a třetího stupně na 42 procentech těla,“ shrnul následky žalobce Marek Vagai.

Nebyl to úmysl, dušoval se Polák

„Částečně se cítím být vinen, ale nezapálil jsem to úmyslně. Stalo se to odhozením cigarety na hromadu smetí, které se tam nacházelo. Byl jsem tak opilý, že jsem nedomyslel, co dělám," tvrdil Krzystof Antoni B.

Při požáru se zranilo podle záchranářů šest lidí, kromě dvou z budovy a zachránce ještě dva policisté a jeden hasič. Policistům se podařilo najít podezřelého díky výpovědím svědků a kamerovým záznamům z okolí.

Udělá klidně 20 piv denně

Znalci z oboru psychiatrie a psychologie konstatovali, že obžalovaný je nízkého intelektu, trpí smíšenou poruchou osobnosti a závislostí na alkoholu. Sám se přiznal, že poté, co v Brně ztratil práci, zvládl denně vypít 20 až 25 piv.

Kromě pobytu ve vězení soud vizince na 10 let vyhostil z Ćeska. Fakultní nemocnici v Brně, která oba popálené ošetřovali, má zaplatit přes jeden milion korun. Rozsudek zatím není pravomocný.

VIDEO: Požár na Rumišti v Brně. Automechanik David Studnica (37) obětavě zachránil dva lidi.