Požár baru v Liberci: Podezřelý je ve vazbě, hrozí mu výjimečný trest! Strážník se plazil pro přeživší

Požár vypukl v pondělí 29. ledna v baru Black Panther, který se nachází nedaleko vlakového nádraží v ulici 1. máje. Při požáru se zranilo 15 lidí. Podle svědků bar zapálil jeden z návštěvníků, policie podezřelého zadržela ve středu a soud ho v pátek umístil do vazby.

Muž je obviněný pro zločin obecného ohrožení a pokusu o vraždu, hrozí mu až výjimečný trest. Novináře dnes o tom informovala státní zástupkyně Iva Plšková.

„Dnešního dne soud vyhověl mému návrhu na vzetí obviněného do vazby,“ řekla Plšková. Vazbu pro muže navrhovala kvůli obavám, že by se mohl vyhýbat trestnímu stíhání a utéct. „Konkrétní důvody znamenají to, aby se zabránilo tomu, že pachatel nebude dostižný v trestním řízení, případně aby nepokračoval v trestné činnosti, pro kterou je stíhán,“ dodala Plšková.

U požáru zasahovala i hlídka Městské policie Liberec, která byla na místě jako první. „Prakticky před služebnou strážníků vypukl požár v místním baru, odkud vybíhali popálení a vyděšení lidé. Jeden ze členů hlídky MP, která byla na místě první, je zároveň dlouholetý dobrovolný hasič a v situaci se zachoval velmi odvážně,“ uvedla městská policie na sociální síti facebook.

Poté, co se policista ocitl přede dveřmi, rozhodl se zjistit, zdali někdo nezůstal uvnitř. „Vplazil se pod hranicí kouře do první místnosti. Dál se nedostal kvůli ohni, ale zjistil, že vzadu v objektu zůstaly požárem uvězněné dvě osoby,“ dodala policie s tím, že je nabádal, aby zůstaly co nejníže u země. S uvězněnými lidmi komunikoval až do příjezdu hasičů, kteří následně osoby zachránili.