Váhy

Procházíte náročnějším obdobím, co se milostných vztahů týká. Žijete-li v trvalém svazku, tak to překonáte. O poznání horší to bude s vámi, kteří jsou v čerstvém spojení. Na první pohled jde vidět, že si přestáváte s protějškem rozumět. Ukončete to.