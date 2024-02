Milovnici fitness zabil manžel?! Tělo zabalil a hodil před dům jejích rodičů

Brazilští policisté vyšetřují smrt influencerky a milovnice fitness Debory Michelsové, jejíž tělo našli na chodníku před domem jejích rodičů v obci Montenegro v pátek 26. ledna v brzkých ranních hodinách.

Policisté v souvislosti s případem zadrželi jejího manžela Alexandera Gunsche. Ten podle informací britského deníku Daily Mail vyšetřovatelům řekl, že se s Deborou pohádali. Divoká hádka se brzy změnila ve fyzickou potyčku. Gunsche údajně vzal Deboru pod krkem a uhodil s ní o skříň.

Brazilce se následně udělalo nevolno a ztratila vědomí. Chtěl ji odvézt do nemocnice, ale poté, co si uvědomil, že je mrtvá, její tělo odvezl k jejím rodičům, kde jej odhodil. Chvíli, kdy vytáhl tělo své ženy z vozu a odhodil jej na chodník, prý zachytily bezpečnostní kamery. Policie Gunscheho vzala do vazby.

V sobotu 27. ledna se rodina s Deborou naposledy rozloučila. „Tato situace je odporná. Naše rodina chce spravedlnost,“ uvedl bratr Debory Alex Michels s tím, že svého manžela chtěla opustit. „Den před zločinem mluvila s mým otcem o rozchodu. Všechno se zdálo být v pořádku, dokud se moji rodiče neprobudili a nenašli jejich dceru mrtvou před domem,“ dodal.